今年《政府工作报告》补充内容意见居多 三分之二与民生和就业相关

人民网北京5月29日电 （记者乔雪峰） 5月29日，国务院新闻办公室举行吹风会，请《政府工作报告》起草组成员、国务院研究室党组成员孙国君解读《政府工作报告》修改情况，并答记者问。

“补充内容的意见居多，这是今年的一个特点。”孙国君在吹风会上表示，与往年相比，修改意见主要集中在民生保障、疫情防控、宏观政策、投资消费、生态环保、农业生产、科技创新等方面。其中三分之二的补充修改意见直接与民生和就业相关。

孙国君表示，比如，报告第八部分，也就是保障和改善民生部分，修改了31处，占比超过三分之一。

在公共卫生体系方面，补充了“加强传染病防治能力建设”“加快公共卫生人才队伍建设”“普及卫生健康知识，倡导健康文明生活方式”。

在基本医疗服务方面，补充了“深化公立医院综合改革”“发展‘互联网+医疗健康’”“建设区域医疗中心”“提高城乡社区医疗服务能力”“推进分级诊疗”“加强中西医结合”、“构建和谐医患关系”等表述。

在教育方面，补充了“坚持立德树人”、“完善随迁子女义务教育入学政策”、“发展普惠性学前教育”、“推动高等教育内涵式发展”、“支持中西部高校发展”、“发展职业教育”、“加强教师队伍建设”、“推进教育信息化”等表述。

在基本民生保障方面，补充了“实现企业职工基本养老保险基金省级统收统支，提高中央调剂比例”、“完善社会救助制度”等表述。

在社会治理方面，补充了“加强乡村治理”、“妥善化解矛盾纠纷”等表述。

在其他部分修改也主要是关于民生的内容。

在脱贫和农业方面，增加了“增加扶贫投入”“继续执行对摘帽县的主要扶持政策”“加强非洲猪瘟等疫病防控，发展畜禽水产养殖”“加强农民职业技能培训”“依法根治拖欠农民工工资问题”等表述。

在科技方面，增加了“发展民生科技”。

在扩大内需方面，增加了“大力解决停车难问题”“发展大健康产业”“发展居家养老”“完善无障碍设施”“推进生活垃圾分类”等表述。

在就业方面，增加了“扩大基层服务项目招聘”“加强面向市场的技能培训，鼓励以工代训，共建共享生产性实训基地”等表述。

此外，孙国君还指出，在报告修改中，还几处是防止产生理解歧义的修改。比如，有代表反映，在今年的减税降费政策中，有这样的表述，“今年继续执行下调增值税税率和企业养老保险费率等制度，新增减税降费约5000亿元”。有人可能理解为“今年要再次下调增值税税率和企业养老保险费率”。实际含义是，分别于去年4月、5月实施的下调增值税税率和企业养老保险费率，是制度性减税降费，长期执行。今年由于全年实施，比去年分别多出3个月和4个月的时间，翘尾减税降费约5000亿元。为了防止产生歧义，在修改中增加了“去年出台的”几个字。

最后，孙国君还表示，报告由于篇幅所限，许多政策表述都是尽可能精简，这样做，可以腾出空间写入更多政策举措。“为了做好解读工作，起草组正在组织编写《辅导读本》，即将出版发行。”

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