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“放管服”改革力度是否会缩小？ 《政府工作报告》起草组回应

2020年05月29日11:28  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京5月29日电 （记者乔雪峰） 5月29日，国务院新闻办公室举行吹风会，请《政府工作报告》起草组成员、国务院研究室党组成员孙国君解读《政府工作报告》修改情况，并答记者问。

和往年相比，今年的报告在“放管服”改革方面的篇幅明显缩短，这是不是意味着这方面改革力度今年会缩小？以及“放管服”改革方面今年会有哪些新举措？

对此，孙国君指出，这些年中国的营商环境持续大幅改善，主要得益于“放管服”改革在持续推进。“去年我国企业数量净增加384万户，日均超过1万户，目前各类市场主体超过1.2亿户，这对稳定就业、扩大消费和投资、增强发展动能，都十分重要。今年能不能在困难形势下稳住就业、保住民生，关键也要看这1.2亿市场主体能不能稳住。”

孙国君表示，除了报告里要落实减税降费、降低经营成本的政策外，要更多用改革办法，激发市场主体活力。关于“放管服”的举措，报告里不仅体现在改革部分，其他部分也有，比如对外开放、社保政策方面都涉及相关改革内容。

他概括了“放管服”大体有三个方面：

一是宽准入、降门槛。包括内资准入、外资准入都要放宽，继续缩减三个负面清单。在涉企经营许可方面，要推动更多事项取消审批，或改为备案，或实行告知承诺。对小微企业和个体工商户，要放宽登记住所和经营场所的限制，在修改中又补充了“合理设定流动摊贩经营场所”。

二是重监管、促公平。要寓监管于服务之中。全面推行“双随机、一公开”监管，推行大数据监管。监管重在公平公正，要以公平公正监管，维护公平竞争。

三是优服务、提效率。比如报告中提出“推动更多事项一网通办，做到企业开办全程网上办理”。各方面惠企利民政策，都要争取直接网上可办或自动享受，不让企业走很多繁琐的程序。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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