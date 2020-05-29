大连金普新区金州产业新园项目“云签约”总投资406亿元

5月28日，金州产业新园项目云签约仪式在大连金普新区管委会举行，7大上市公司携总投资406亿元的7大项目进驻，将共同打造新基建项目集聚的产业新园。大连市委常委、金普新区党工委书记、管委会主任、大连自贸片区（保税区）党工委书记李鹏宇出席签约仪式。

签约仪式现场

据了解，金州产业新园项目是为大连金普新区转型升级、打造“三创”核心区以及提升国家级新区功能水平而引进的组团式重点项目。项目得到碧桂园、保利、新城控股、金地、阳光城、金科、雅居乐7大上市公司的积极支持和响应。经过各方近3个月的共同努力，最终得以顺利启动。

金州产业新园项目坐落于金州古城北部的九里村和红塔村、永安大街与夏金线交汇处，规划总建设用地4．997平方公里。项目将以金州古城的“传承”与“再造”为核心方向，以特色运动主体产业区、创意文化商业街区、高端写字楼与总部经济为主导，配套高端居住区和金牌教育园区，辅助于便捷的交通条件，形成新基建项目集聚的产业新园。

签约仪式上，大连金普新区分别与碧桂园、保利、新城控股、金地、阳光城、金科、雅居乐签约。据介绍，此次进驻金州产业新园的7大上市公司，总市值达6184亿元，将在产业新园打造金普新区·碧桂园·九里青山智慧城项目、保利·大连智慧文化城项目、新城控股吾悦九里项目、金地大连·生命健康产业园项目、金州阳光小镇项目、金科·大连健康科技城项目、雅居乐（大连）冠军小镇7大项目。企业在今年特殊时期进驻大连金普新区，充分体现出对大连金普新区发展环境的认可。

项目建成后，永安大街一线将具备以东北亚智慧研创大厦、中英青年文创街区、中英青年公寓、中英青年乐活广场等为主的智能研发商务区，具备融合国际艺术馆、冠军体育中心、超跑全季体验场、中英文创时尚中心、中英休闲戏剧坊、万国外交村等业态的中英文体休闲区，具备集大型购物中心、大型超市、特色风情街区、精品生态区等于一体的大型城市综合体，具备防疫及应急装备、医用耗材、智慧医疗终端、康复设备、医药制造、健康服务等健康生态板块以及碧桂园凤悦酒店、金州古风夜经济商业街、智慧文化城市等产业项目。

签约仪式上，李鹏宇与7大上市公司远程助签嘉宾分别进行在线交流。同时，李鹏宇表示，信心比黄金还重要，信任比宝石更珍贵。大连金普新区商机无限，产业新园未来可期，我们将当好“店小二”，做好“服务员”，推动项目加快建设、早日见效。

李鹏宇：大连金普新区商机无限，产业新园未来可期。

大连金普新区党工委委员、管委会副主任吕东升也在致辞中表示，未来，大连金普新区将以“组建一流队伍、创造一流环境、提供一流服务”为依托，为项目保驾护航。希望与各项目方进一步加强沟通，精诚合作，努力把金州产业新园项目打造成国内一流、业界标杆式的项目。（中国网 溪桐）

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