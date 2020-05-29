国家税务总局：一至四月全国累计新增减税降费9066亿元

“要坚决把减税降费政策落到企业，留得青山，赢得未来。”今年政府工作报告指出，2019年减税降费2.36万亿元，超过原定的近2万亿元规模。2020年预计全年为企业新增减负超过2.5万亿元。

国家税务总局最新数据显示：2020年1至4月，全国累计新增减税降费9066亿元，其中包括2019年年中出台政策在今年翘尾新增减税降费4209亿元；2020年出台的支持疫情防控和经济社会发展税费优惠政策新增减税降费4857亿元。

“疫情发生以来，政府在税费减免方面给予企业很大支持。今年政府工作报告中提出加大减税降费力度，将有利于进一步提振信心、繁荣市场、扩大内需，增强供应链活力。”优惠政策给全国人大代表、泰开集团总经理刘学敏表示。

全国人大代表、嘉善尚品农业科技有限公司董事长孙军是一位来自浙江企业界的代表。“政府工作报告提出，今年继续执行下调增值税税率和企业养老保险费率等制度。对企业来说，在疫情导致的经济下行压力下，税费优惠政策给我们企业增加了信心，也确实降低了企业经营成本。”孙军说。

国家税务总局相关负责人介绍，为统筹推进疫情防控和经济社会发展，党中央、国务院先后部署实施了一系列税费优惠政策，涉及税费多、优惠力度大、受益主体广、落实时间紧。为此，税务总局建立了“一竿子到底”的政策落实机制，各地税务部门严格按照网格化管理要求，逐个层级逐项政策明确落实责任单位和责任人，确保纳税人、缴费人全面知晓政策、充分享受政策。

目前，今年新出台的减税降费政策成效已经初步显现，提振了市场主体的复工复产、复市复业信心。“今年以来，我们企业已享受到增值税增量留抵退税5470余万元，社保费减免2000余万元，捐赠的2亿元抗疫资金也享受了税费减免政策。”全国人大代表、牧原集团董事长秦英林为税务部门工作效率点赞。

不只是大企业，国家聚焦帮助小微企业和个体工商户渡过难关，推出了减免小规模纳税人增值税等系列举措，为广大中小企业降下解渴的“及时雨”。

在江西，抚州市资溪县新月村靠着旅游、苗木等产业成为了远近闻名的富裕村，受疫情影响往日热闹的村落归于沉寂。一系列税费优惠政策的快速落地舒缓了全国人大代表、新月村第一书记兰念瑛紧锁的眉头。“比如村里的新月苗木发展有限公司，今年一季度享受税费减免50多万元，村里还有很多民宿客栈也一样享受到了税费优惠，税惠如星火般点亮了村民们的致富之路、小康之路。”兰念瑛说。

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