中国奥园首次发布年度企业CSR报告

人民网北京5月29日电（记者夏晓伦）记者获悉，中国奥园集团于27日发布年度企业CSR报告,并与高校学者、媒体代表、企业代表、咨询公司及社会公益组织以“疫情如何重塑企业社会责任生态”为主题开展研讨。

中国奥园集团品牌管理中心负责人戴远程介绍，本次CSR报告总结了中国奥园履行社会责任的意愿。今年面向社会公众发布的第一份独立成册的企业社会责任CSR报告，一方面是为了多层次、多维度深入剖析中国奥园多年来在履行社会责任方面所做的工作，另一方面通过对标CASS4.0、ESG等指标对履行社会责任的理念、战略、方式方法，以及经营活动对经济、环境、社区等领域带来的影响、取得的成绩及不足进行系统的梳理和总结。

中国奥园集团品牌管理中心负责人戴远程作主题分享

活动现场，中国企业社会责任研究中心、深圳可持续发展研究院、广东省工商联、中山大学管理学院、广东省和的慈善基金会，以及安永咨询、腾讯、三七互娱等嘉宾及媒体代表从多重视角观察疫情发生后的企业担当。现场嘉宾认为，在当前社会背景下，企业更应重视自身社会属性，积极参与到社会治理中，为促进社会均衡发展和提升人民福祉贡献智慧和力量。

据戴远程介绍，奥园持续通过急需医疗物资和国家级抗疫手册捐赠、联合主流媒体传播抗疫海报和视频、积极扶贫助农、紧抓复工复产等方式助力打赢全球疫情防控阻击战，至今已采购120万只各类型医用口罩，以及价值数百万的医用呼吸机、防护服、检测试剂盒、额温枪、手套等，绝大多数已捐至中国武汉、广州、珠海和克罗地亚萨格勒布等战“疫”一线。

戴远程还介绍，多年来，中国奥持续开展“双十双百”精准扶贫工程、支教助学、赈灾济困、“山海对话”、志愿服务等，同时开发大型县域综合体，通过“公司+农户+商场+电商”、产城融合等推行“奥园精准扶贫”模式，强化扶贫产业支撑，带动贫困地区农产品销售，助力打赢脱贫攻坚战。

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