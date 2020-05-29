物联网解决方案助力全国两会召开

今年的全国两会，科技感满满。记者在北京饭店看到，AI体温预警系统、AI信息发布系统、数字标牌、智能会议桌牌等物联网解决方案全新亮相。

据了解，AI体温预警系统，可30毫秒内完成16个目标温度检测筛查，人脸温度检测精准度≤0.3℃。基于人工智能算法，AI体温预警系统还能实现口罩佩戴检测、人流密集度检测、人流大数据分析等功能，并通过超高清显示终端显示数据分析图像。同时，AI体温预警系统还可以与考勤系统相结合，在人流量密集的地方精准识别人脸信息，并对人流量数据进行分析，该解决方案在机场、海关、银行、车站、学校、办公楼、医院等诸多场景中具有广泛的应用空间。

通过智能会议桌牌呈现参会者信息的创新科技，在两会期间吸引了不少参会者的关注。BOE（京东方）采用软件管理系统，可以一键式远程多目标智能更新会议桌签内容，从而减少传统纸张的使用和能源消耗，实现无纸化办公同时提升会议室使用效率。

此外，数字标牌和BOE画屏标牌还替代了传统信息呈现形式，通过搭载信息发布系统，可以远程推送信息，实时更新显示内容，不仅提升酒店整体运营效率，为人们带来优质高效的会议服务，其极具科技感和艺术感的设计风格。（毕磊）

(责编：夏晓伦、乔雪峰)