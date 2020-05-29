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落实国家重大发展战略 创新央企地方合作模式

2020年05月29日16:44  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京5月29日电  全国两会刚刚胜利闭幕之际，淮安市委、市政府与中国建筑集团有限公司在北京签署战略合作协议。双方将围绕党的建设与经济发展，全面开展实质性、深层次合作，共同打造央企与地方协同发展的先进典范。

据介绍，中建集团作为全球最大的投资建设集团，正在聚焦“一创五强”奋斗目标，加快创建具有全球竞争力的世界一流示范企业。淮安是长三角北部重要中心城市、淮河生态经济带中心城市、大运河文化带核心城市，处于诸多国家和省重大战略的交汇点。

中国建筑集团有限公司党组书记、董事长周乃翔在签约仪式上表示，淮安是红色革命老区，区位优势明显，文化底蕴深厚，生态环境优美，枢纽型城市建设取得积极进展。近年来，中建集团积极参与淮安经济社会建设，充分感受到了淮安的良好发展环境和巨大发展潜力。当前，中建集团致力成为价值创造力强、国际竞争力强、行业引领力强、品牌影响力强、文化软实力强的企业集团，更好践行央企国企“两个基础”和“六个力量”。未来，中建集团将深度对接和服务淮安经济社会发展需求，充分发挥投资、规划、设计、建造、运营的全产业链优势，全面参与长三角一体化发展、淮安“一区两带”建设，与淮安共同推进“两新一重”建设，以更加务实的举措和更大力度的投入，为淮安高质量发展贡献中建力量。

淮安市委书记蔡丽新表示，中建集团与淮安合作具有良好基础，此次双方签订战略合作协议，将合作范围从常规项目工程建设，拓展到党性教育基地、重大战略工程、产业创新升级、重要基础设施建设等多个领域，为我们对冲疫情影响、稳定经济增长、加快高质量跨越发展提供了有力抓手。特别是创新央地合作模式，合资组建中建淮河开发建设有限公司，围绕淮河生态经济带开发建设的关键环节和重点领域，共同开展区域互联互通工程、城乡重大基础设施、水利水环境建设、生态资源保护开发等方面重大工程项目的投融资、规划、设计、建设、运营，开创了淮河生态经济带公司化开发建设先河，走在了淮河沿线城市前列，必将有力推动淮河生态经济带规划落地生根。

根据战略合作协议，淮安将中建集团作为重大战略工程、产业创新升级、重要基础设施建设、城市开发与运营等多领域的战略合作伙伴；中建集团将淮安作为重要的战略投资基地，加大资源要素集聚性投入，建设一批精品工程、基地项目和产城融合项目，共同打造央企与地方协同发展的先进典范。

双方“约定”建设三个基地：建设党性教育基地，围绕“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化、长效化要求，依托淮安丰富的红色文化资源和恩来干部学院等党性教育阵地，合作共建具有全国影响力的党性教育基地。建设生态康养基地，中建集团充分发挥自身综合协同优势，与淮安共同打造具有示范标杆意义的地标性工程，建设高品质、现代化的生态康养基地，充分彰显淮安生态文旅水城独特魅力。建设建材产业基地，双方把握国家促进传统产业改造升级、扩大战略性新兴产业投资、加强基础设施建设的政策机遇，共同推动建材产业转型升级。中建集团立足淮安综合交通枢纽优势和建材产业基础，在淮安规划建设融研发、生产、仓储等于一体的区域中心，打造长三角地区和淮河生态经济带的重要建材产业基地。

此外，双方还将在总部型企业设立、新型城镇化建设、城市开发与运营等方面开展深度合作。

(责编：杨曦、孙阳)
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