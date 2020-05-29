2020年外资准入负面清单有望尽快出台 条目将进一步缩减

人民网北京5月29日电 （栗翘楚）5月29日，国务院新闻办公室举行吹风会，《政府工作报告》起草组成员、国务院研究室党组成员孙国君在会上表示，2020年的全国版外资准入负面清单，正在制定中，有望尽快出台。负面清单条目，还会进一步大幅缩减。在服务业、制造业、农业方面，开放水平还会进一步提升。与此同时，还将发布自贸试验区版负面清单，清单条目数比全国版更少。
孙国君表示，从2017年中国首次提出全国外资准入负面清单，通过每年修订，限制性措施条目已减至去年的40条，不仅数量进行压减，而且一些重点领域开放不断取得突破，比如新能源汽车、部分金融等领域，允许独资，一批项目签约落地和投产。
今年《政府工作报告》中指出将出台跨境服务贸易负面清单。孙国君表示，中国的服务业增加值已占GDP一半以上，对经济增长的贡献率60%左右，但中国服务贸易占整个贸易的比重相对偏低，服务业贸易还有很大拓展空间。
按照WTO规则，服务领域开放，涉及两个方面：一个是商业存在，就是前面讲到的外资准入，这属于投资范畴，比如，外商在华设立公司、分支机构，提供服务。另一个方面是跨境服务贸易，一是跨境交付，比如，国际海运、在线医疗等；二是自然人移动，如律师来华执业等；三是境外消费，比如出国旅游、留学等。
孙国君表示，在服务业商业存在方面，由外资准入负面清单做出开放规定。在跨境贸易方面，今年将制定出台负面清单，这将使中国的服务贸易更加透明、更加公开、更加开放。这是继外资准入负面清单之后的又一重要制度型开放举措。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】