2020年外资准入负面清单有望尽快出台 条目将进一步缩减

人民网北京5月29日电 （栗翘楚）5月29日，国务院新闻办公室举行吹风会，《政府工作报告》起草组成员、国务院研究室党组成员孙国君在会上表示，2020年的全国版外资准入负面清单，正在制定中，有望尽快出台。负面清单条目，还会进一步大幅缩减。在服务业、制造业、农业方面，开放水平还会进一步提升。与此同时，还将发布自贸试验区版负面清单，清单条目数比全国版更少。

孙国君表示，从2017年中国首次提出全国外资准入负面清单，通过每年修订，限制性措施条目已减至去年的40条，不仅数量进行压减，而且一些重点领域开放不断取得突破，比如新能源汽车、部分金融等领域，允许独资，一批项目签约落地和投产。

今年《政府工作报告》中指出将出台跨境服务贸易负面清单。孙国君表示，中国的服务业增加值已占GDP一半以上，对经济增长的贡献率60%左右，但中国服务贸易占整个贸易的比重相对偏低，服务业贸易还有很大拓展空间。

按照WTO规则，服务领域开放，涉及两个方面：一个是商业存在，就是前面讲到的外资准入，这属于投资范畴，比如，外商在华设立公司、分支机构，提供服务。另一个方面是跨境服务贸易，一是跨境交付，比如，国际海运、在线医疗等；二是自然人移动，如律师来华执业等；三是境外消费，比如出国旅游、留学等。

孙国君表示，在服务业商业存在方面，由外资准入负面清单做出开放规定。在跨境贸易方面，今年将制定出台负面清单，这将使中国的服务贸易更加透明、更加公开、更加开放。这是继外资准入负面清单之后的又一重要制度型开放举措。

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