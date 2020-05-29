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复工复产、高速公路收费 交通运输部回应社会关切

2020年05月29日16:58  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京5月29日电 （记者乔雪峰） 一年一度的全国两会正式落下帷幕，今年两会极不平凡，肩负着重大使命，今年《政府工作报告》提出的加强重大工程建设、“两新一重”等都与交通运输息息相关。

记者从交通运输部获悉，交通运输部将按照《政府工作报告》的部署，切实增强紧迫感、使命感、责任感，统筹做好疫情防控和经济社会发展各项工作，为确保完成决战决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会当好先行。

“要毫不放松抓紧抓实抓细常态化疫情防控工作，为全面建成小康社会当好先行，小康路上绝对不让任何一个地方因交通而掉队，努力完成各项目标任务，坚决打赢三大攻坚战。”5月29日，交通运输部新闻发言人孙文剑在新闻发布会上表示，做好“六稳”工作、落实“六保”任务，加快完善现代化综合交通运输体系的建设，进一步增强交通运输发展新动能，抓住国家启动新基建的契机，让传统交通运输模式在与“互联网+”“智能+”结合过程当中焕发出新的活力。

交通行业主要领域均已复工复产

在建重点项目复工率达到99.7%

目前，交通运输经济主要指标在经历第一季度大幅下降后不断反弹，积极因素持续增多，行业主要领域均已基本复工复产，铁路民航客运加快恢复，货运运行总体平稳，部分指标已恢复至去年同期水平。

孙文剑从三个方面对当前交通运输行业经济运行形势进行了阐述：

一是交通行业主要领域均已复工复产。截至5月23日，在建重点项目复工率达到99.7%，运输企业复产率达到98.4%，其中客运企业复产率达到97.6%，货运企业复产率超99%。

二是货运运行明显回暖，比去年同期相比实现正增长。5月中旬，公路水路营业性货运量同比增长2.3%，其中油品运输增长了16.1%。特别值得一提的是，港口货物吞吐量和外贸货物吞吐量同比均转为正增长，集装箱吞吐量已经接近去年同期水平。交通运输部监测的21个港口完成货物吞吐量达到1.73亿吨，同比增长3.4%。

三是客运加快恢复，但与去年同期相比降幅仍在五成左右，客运恢复还需要一个过程。5月中旬，完成营业性客运量2.18亿人次，已恢复至去年同期的47.1%。其中铁路、民航客运量分别恢复至51.6%和47.4%；公路、水路客运量恢复程度分别为45.8%和51.4%。

此外，孙文剑还指出，在交通物流持续向好的同时，也存在着市场需求不旺、中小运输企业生产经营压力较大等问题。下一步，交通运输部将深入贯彻落实全国两会精神，牢牢把握稳中求进工作总基调，抓紧抓实抓细各项工作，努力完成年度目标任务，更好服务“六稳”工作，落实“六保”任务，为确保完成决战决胜脱贫攻坚目标任务，全面建成小康社会当好先行。

高速路网运行平稳有序

ETC使用率稳步上升

5月19日，交通运输部部长李小鹏在国新办发布会上表示，深化收费公路制度改革、取消省界收费站，是党中央、国务院部署的一项重大任务，是关系人民群众切身利益的民生工程。“截至目前，全国高速公路网运行总体平稳有序，高速公路路段及收费站通行顺畅，通行效率较往年明显提高。”

收费公路恢复收费后，全国高速公路路网运行情况总体平稳，最近路网运行情况如何？孙文剑从三个方面回答进行了介绍：

一是全路网运行总体平稳有序。恢复收费22天以来，高速路网运行平稳有序。因为取消省界收费站，进入路网的车辆一路畅通，可以说实现了百姓一脚油门踩到底的梦想。但是受新冠肺炎疫情影响，目前全国高速公路的日均流量还略低于去年同期。

二是缓行路段明显减少，运行效率显著提高。5月6日至5月28日，全国高速公路拥堵缓行1000米以上的路段有2382个，与去年同期相比减少了360个，降幅达到13.1%；拥堵缓行500米以上的收费站日均434个，比去年同期减少了231个，降幅达34.7%，从这两个指标可以看出来，高速公路网通行效率显著提升。

三是ETC使用率稳步上升。取消高速公路省界收费站后，车辆ETC使用效率稳步上涨。截至5月28日，高速公路通行车辆ETC使用率达到63.57%，其中客车ETC使用率保持71%左右，基本持平；货车ETC使用率达到37.97%，与5月6日恢复收费时的25.90%相比，增长12.07%。

孙文剑进一步指出，下一步将继续完善措施，深化各项工作，不断巩固和扩大取消高速公路省界收费站工作成果，努力为做好“六稳”工作、落实“六保”任务当好先行。

建立三级联动机制确保交通网络顺畅

不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感

今年1月1日取消高速公路省界收费站后，部分地区出现了一些计费错误、频繁发短信，通过ETC收费站之后不能立马显示扣费等问题。对此，孙文剑表示，针对系统转换磨合期出现的问题，交通行业坚持客户至上，全力完善系统、优化政策、提升服务。“现在，大部分问题都已经解决。能不能显示费额的问题、扣费的问题、发票的问题、短信的问题等主要是系统转换初期的问题，在恢复收费之后都已经解决。”

孙文剑指出，目前，全国高速公路联网收费系统已全面完成优化升级，运行稳定，每天正常完成交易量约3000万笔。需要特别说明的是，按照“两个确保”的部署要求，在新一轮的收费标准调整中，各地对货车通行费标准进行了下调。

孙文剑表示，据初步测算，按照新的货车车轴型收费标准，在同等交通量条件下，相当于全年货车通行费支出整体下降11.6%。也就是说，如果2020年货车在高速公路上通行的交通量与2019年通行量相同的话，按照新的车轴型收费标准，高速通行的总体费用将减少11.6%。

孙文剑表示，根据中国物流与采购联合会调查，86.7%的被调查企业认为，取消高速公路省界收费站后，高速公路通行环境有好转，其中35.5%的企业认为大幅好转。

孙文剑指出，从近一段时间运行的情况来看，货车ETC使用率逐步提高，有关投诉反映也较少，这也充分说明广大司机朋友在用“轮胎投票”。

“由于联网收费系统十分复杂，即使我们做了大量的工作，难免还会有不完善的地方。”孙文剑指出，对此，交通运输部建立全网、省厅、收费站三级联动的技术保障机制、投诉处理机制、保通保畅机制。对于发现的问题和公众反映的问题，及时处理，努力确保系统运行稳定、交通网络顺畅，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

免费通行期间，道路货运运价降低了不少。那么，恢复收费后，全国道路货运运价变化情况如何？孙文剑指出，自5月6日高速公路恢复收费后，道路货运价格普遍呈现恢复性上涨，各细分领域运价涨幅不同，道路货物运价合理回归。但由于运力总体供大于求、柴油价格大幅度下跌、货车通行费总体下调等相关因素，运价总体与去年同期相比低5%左右。

下一步，交通运输部将积极指导做好道路货运市场监测，及时引导、合理调控市场运力，实现供求基本平衡，积极引导市场运价预期，推动货主、物流企业、平台企业、货车司机之间形成合理利益链条，切实维护道路货运健康稳定发展。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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