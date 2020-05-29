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持续推进“无纸化”乘机

大兴机场启动“One ID”试点服务产品计划

2020年05月29日16:59  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京5月29日电 （记者乔雪峰） 解放双手，刷脸出行。近期，大兴机场持续推进“无纸化”智慧出行建设，在目前“一证通关+面像登机”无纸化产品基础之上，开展“One ID”试点服务产品计划，进一步打造仅靠“刷脸”便可完成值机、托运、安检、登机的“全流程面像通关”便捷服务。

据介绍，“One ID”试点服务产品参照国际航空运输协会（IATA）提出的“One ID”旅客服务理念，旨在将旅客身份信息核验前置，并与生物信息关联，使旅客出行全程仅以生物特征作为唯一识别标记，无需出示其他身份凭证。此方式将大大提升旅客通行体验，压缩通关时间，提高机场通行效率，以应对飞速增长的航空出行需求。

大兴机场“无纸化出行”服务产品致力于为旅客提供更简便、更环保、更有趣、更人文的全新乘机体验。大兴机场目前采用的“一证通关+面像乘机”智慧出行方式，全程无需打印登机牌，旅客可凭借个人有效身份证件自助办理值机、行李托运等手续，安检通过扫描证件及“刷脸”方式可实现自助通行，乘机环节可“刷脸”完成自助登机，全流程自助，方便、高效。2019年大兴机场“无纸化出行”服务产品已获得IATA“便捷旅行”项目“白金标识”认证及“2019年度场外值机最佳支持机场”奖项。

“One ID”服务产品的推出将彻底解放旅客双手，实现旅客无需携带任何凭证，“刷脸”即可完成全部出行流程的“全流程面像通关”全新出行体验，简化旅客操作、提升服务品质。目前，大兴机场已联合IATA、航空公司、公安、安保等相关方成立“One ID”试点专项工作组，并已完成服务方案等筹备工作。计划在2020-2021年冬春航季期间面向部分国内航班旅客，试点推行“One ID”旅客服务。

此外，大兴机场“One ID”产品设计以旅客自愿使用为原则，由旅客主动注册，提供身份信息及照片等内容。使用过程中可随时取消生物信息使用授权，删除旅客个人信息，以确保在旅客知情、同意情况下使用相关信息。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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