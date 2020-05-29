发挥自身优势 阳光财险践行社会责任

5月19日，阳光财险商丘中支在阳光客户节期间组织员工爱心献血，共有41名员工成功献血16400毫升，用实际行动，坚守着保险人的那份爱与责任。

据了解，参加爱心献血已成为阳光财险商丘中支连续三年来的献爱心固定动作，参与献血的员工累计达到104人次，其中连续三年参加活动的就有12位员工。在他们的爱心行动引领下，客户和员工家属也加入进来，一同参加爱心献血活动。

定期组织的献血活动，只是阳光财险商丘中支在积极承担社会责任中的一个缩影。近年来，商丘中支充分发挥保险自身优势，助力国家扶贫战略，尤其在贫困人口大病医疗兜底保险项目、山区贫困学生一对一帮扶、扶贫捐赠等方面积极践行社会责任。

2018年至2019年，阳光财险员工共计捐赠助学金970余万元，帮助贫困学生解决学费等问题。各级机构还开展了探望福利院、敬老院、扶贫困难家庭、赈灾捐助、志愿者服务等一系列公益活动，累计捐款、捐物逾百万元。同时，阳光财险还为马拉松、健步走、文化节等大型体育赛事和文体活动保驾护航，提供多项保险保障服务。

在精准扶贫方面，阳光财险结合自身经营特点，聚焦结对帮扶地区——内蒙古察右中旗乌素图镇开展了系列帮扶工作。在教育扶贫方面，每年定向捐资24万元，开展专项助学活动，帮助当地贫困学生解决读书难等问题。在健康扶贫方面，携手阳光保险集团旗下大型综合医院阳光融和医院及当地眼科医院，走进乌兰察布开展义诊活动，推动医疗资源向贫困地区延伸，提升当地医疗水平，解决贫困群众就近看病的问题。

在产业扶贫方面，阳光财险出资152万余元为乌兰察布捐建一座500吨的恒温库，并组织当地农户赴蔬菜之乡山东寿光参观学习，搭建产销对接平台，增强贫困地区造血功能。

在保险扶贫方面，阳光财险聚焦乌素图镇主力经济作物胡萝卜，为乌兰察布地区7个行政村的583户农户承保了胡萝卜目标价格指数保险，累计赔付933万余元，保障农民增收，稳定农业生产。

同时，阳光财险还在全国多地通过深挖贫困地区保险需求，结合当地种植业、养殖业特点，优化理赔条件，扎实推广落地保险项目扶贫，努力让保险业成为经济的“减震器”和社会的“稳定器”。 （乔雪峰）

(责编：乔雪峰、夏晓伦)