全国人大代表杨震生——细微处入手，做好“一张床”的养老大文章

今年全国两会上，政府工作报告持续对养老服务予以关注，提出加强和创新社会治理，保障妇女、儿童、老人、残疾人合法权益。

作为深耕于养老行业多年的人大代表，河北省唐山市民政事业服务中心主任、唐山市截瘫疗养院院长杨震生表示，我国老年人群高龄化、失能化、少子化的现实，让社会对养老护工的需求加大，养老护工缺口巨大。收入不稳定、职业 荣誉感不高，是一些人不愿意做养老护理工作的主要原因，应该从这些方面下功夫，建设数量充足、技术过硬、饱含爱心的养老护理员队伍。

因此，在今年的全国两会上，杨震生提交了“关于加强养老护理服务人员培养、管理，推进养老服务业高质量发展的建议”和“关于推行药品电子说明书方便老年人便捷、安全用药的建议”这两个关于养老及切实解决老年人困难的议案。

在杨震生看来，当前我国养老护理人员队伍存在的主要问题包括：一、数量严重短缺，流失率畸高；二、一线人员专业性不强，服务水平不高；三、个别护理人员道德品质恶劣，缺乏基本职业操守。

因此，他在提交全国人大会议的议案中，建议构建更加科学完善的养老服务护理人员培养体系。对此，他提出三点建议：

第一是加大政府支持力度，吸引更多劳动力投身养老服务，为事业健康发展提供充足的人力保障。加快制定、完善职业标准、监管服务标准等法律法规，加大相关政策法规的出台和支持力度；明确权责边界，建立与养老服务业相匹配的水平评价标准与服务规范，进一步明确一系列关于养老护理服务人员培训的标准和要求；明确政府角色，引导多元参与，建立养老护理员入职补贴制度和培训生活补贴制度；加强宣传，在全社会营造爱老敬老做养老的社会氛围，引导社会各界特别是劳动者形成将养老护理与医疗护理一视同仁的认识；建议采取学校、培训机构和社会组织采用多种更具灵活性和可及性的形式，为社会储备一批非职业的掌握护理技能的人才，在非常情况下应急招聘使用。

第二是加强养老护理员职业技能培训，提升服务质量，增强老年人的获得感。建立养老机构与教育培训机构的联合培养机制，增强养老护理员的实操技能，对培养养老护理人员的培训机构及学校进行资金补贴，从根源上解决或减轻养老机构或护理员个人没钱培训的问题；明确将养老护理人员纳入职业技能等级认定补贴政策范围；推动制定养老护理人员职业技能水平评价政策，提高从业人员的工资、社会地位和社会保障等待遇，建立合理的薪酬待遇上升机制以及职务晋升机制，给从业人员留足职业规划的空间；积极探索加强社工、志愿者及相关社会组织等社会力量在养老护理人员日常实操业务培训中的作用，引入专业社工机构，帮助养老机构中的护理员学习社工知识，在为老服务中更新职业技能，不断满足养老人群日益增长的新的护理需求。

第三是加强从业人员的职业道德操守教育，健全养老服务护理监管体系，为老年人提供身心安全、舒适体面的晚年生活。整合公安、人社等政府部门有关信息，建立形成养老服务护理人员从业信息数据库，为审查入职职业资格，应急聘用护理人员提供便利；建立养老护理投诉和黑名单制度，人社、公安等监管部门对养老护理违反职业道德的行为进行调查，一旦查实，按法律规定追责，涉嫌违法犯罪行为的，移交司法机关处理，受过投诉追责处理的人员，不得继续从事养老护理服务；在职业培训中除护理技能外，更要加强职业道德教育，使养老护理人员明白从事养老护理的基本要求是想老人之所想，急老人之所急，维护老人尊严，照顾和满足老人的正当要求，不能因老人的职业、容貌、生理缺陷和机能状况等歧视和嘲笑老人。

“养老服务核心是人对人、有温度的服务。一张床连着一个家，做好‘一张床’的养老大文章，任重道远。”杨震生说，“我国养老服务业的高质量发展有赖于一支数量充足、素质过硬、护理规范、饱含爱心的养老护理人员队伍。政府部门和社会各界应发挥各自优势，积极参与养老护理人才培养，为共同应对人口老龄化做出贡献。”

在深入养老服务多年之后，杨震生发现，出现在老人身边的困难事有很多，包括方方面面，有实际生活中的困难，有长期孤独产生的心理难题等等。解决老年人的各种困难，涉及因素很多，是个“系统工程”，但杨震生认为，“不积跬步无以至千里，要先从细微处入手。”

于是，在今年全国两会上，杨震生针对老年人看不懂或者看不清、看不见药品说明的“小事”，向大会提交了“关于推行药品电子说明书方便老年人便捷、安全用药的建议”。

通过调研，杨震生发现，如今市场上各类药品，其说明书字数多、字号小，年轻人阅读起来已非常困难，何况是眼神不济的老年人，即使借助放大镜也未必能看清。密密麻麻几页，最重要的“服用方法与剂量”，混在其中，往往找不到。药盒中的药品，不少是外文直译，想找“对应症”说明十分困难。

他建议：

一、药品包装内说明书分置。医生、药师及患者各一份，患者人群阅读的说明书尽量简化，增大字号。

二、药品说明书重点内容区分标注。首先对成分、适应症、用法用量、禁忌和保存方法等重要信息加大字号，便于识别。其次，药品生产厂家在标注药品服用计量时，使用更为通俗易懂的粒、片等单位，让吃药人可以轻松明白一次需要服用多少量，避免繁琐地换算。

三、充分利用科技智能手段。如在药品包装盒上增加二维码，智能手机扫码后可以方便阅读或用语音形式简要播报药品服用相关的基本信息。

(责编：李栋、值班)