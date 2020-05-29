免息券、消费券潜能持续释放

今年的政府工作报告提出，“保障就业和民生，必须稳住上亿市场主体，尽力帮助企业特别是中小微企业、个体工商户渡过难关。”道出了保市场主体和扶持小微企业的重要意义。从5月21日开始，在银保监会指导下，三大政策性银行联合网商银行，将向小微商家和个体工商户发放百亿贷款“免息券”，第一批“免息券”在全国81个城市发放，有营业执照的小商家可上支付宝领取，在发放当日，仅仅18分钟就被全部抢完。免息券是继消费券后，另一项刺激经济的重要举措，消费券和免息券相辅相成，能够更大程度的提振经济，帮扶小店复工复产。

全国工商联发布的《2019-2020小微融资状况报告》称，40.5%有资金需求的小微经营者在通过互联网银行融资自救，70%获得贷款的小微经营者认为精准“滴灌”的无接触贷款有实效，平均1块钱的利息能产生约2块钱利润。消费券也发挥了巨大拉动效应，过去40多天来，全国有超过100个城市通过支付宝发放数字消费券，这100个城市的数字消费券，“平均杠杆效应”超过8倍，一些地区拉动效应高达15倍，其中，杭州市的消费券杠杆效应超过10倍，让超过9成的小微商家受益，佛山平均1元消费券能直接拉动小规模商户经营流水增加达2.97元。

左手消费券，右手免息券，从销售和消费两端共同拉动了市场回暖的趋势。消费券和免息券两券同时发力，一方面通过拉动消费，带动小微企业的生意，另一方面通过资金扶持，提振小微企业的经营，能够更大程度的帮扶小微企业复工复产。

首先，数字技术让免息券更具普惠性，通过在支付宝上自行领取的方式可以避免传统贷款审核门槛高、抵押担保复杂的特点，并和“消费券”类似的操作方式让所有有需求的商家都能熟练领取，补贴的路径更清晰、精准性更强、投放效率更高，明显提高了小微市场主体的贷款可获得性。其次，通过互联网银行提供的大数据风控技术，在开辟传统银行借助线上平台触达小微企业新渠道的同时，也实现了小微企业和商家的数字风险评估，有效降低银行和企业的贷款成本。网商银行和政策性银行可以充分发挥各自优势，打破货币政策传导障碍，精准滴灌小微企业，加速帮扶小商家。最后，两券的发放并不会给财政带来较大的压力，反而会精准提高财政资金的使用效率。发放消费券和免息券对拉动经济见效快、周期短，在消费链条上发挥的纾困和刺激作用极为明显，边际效应也非常高，消费者和商家领取后一般都非常乐意使用，可以缓解因疫情对社会消费习惯的“冷冻”作用，快速恢复经济的回升和财政收入的平稳增长。

可见，消费券和免息券作为这次疫情推出的新尝试，具有突出的实际意义，实现两券的常态化发放，也成为社会各界的普遍期待。在两会上，蚂蚁集团CEO胡晓明在现场呼吁，把消费券从短期的应急手段转为长期的政策杠杆，政府主导、平台运营、多方参与，让消费券成为下一步复工复产、拉动消费的核心措施。可以肯定的是，在后疫情时代，两券的优势作用依然可以充分发挥。在未来一段时间，保民生和稳就业将会是长期的工程，两券重点帮扶小微企业商家和拉动消费的作用将会明显拉动就业和改善民生，并会在精准扶贫和慈善福利事业上发挥特有的价值。同时，疫情期间凸显的数字经济和云技术的发展也会继续提速，未来两券很可能会在在线服务、智慧生活、5G消费、大数据、云经济等数字经济应用场景发挥精准匹配各类商品与服务消费需求的作用。另外，两券还有望在繁荣“夜间经济”、创新商业运营模式、平衡地区间数字经济发展差异等方面发挥特殊作用。

两券作为一种新的思路和模式，在实现平衡精准与普惠价值的同时，也会不可避免的出现新的问题与风险。一方面，要积极出台相关的政策和法规，加强监管，可参考支付宝模式制定国家标准，优化使用环境，提升使用效率，营造良好的氛围。另一方面，要避免“薅羊毛”、黄牛、刷单、套现等行为，修补技术漏洞，提高风控管理水平，做到两券发放的公平、透明和可回溯。

升级版消费券、免息券，未来可期。（作者：盘和林，系中南财经政法大学数字经济研究院执行院长）

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