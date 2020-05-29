中建铁投集团承建大连储能项目封顶仪式举行

2020年5月15日，中建铁投集团华东公司辽宁大连分公司承建的化学储能项目-大连储能项目封顶仪式举行。

大连储能项目位于大连市西岗区，是国家能源局批准的首个大型化学储能国家示范项目，也是中国唯一化学储能调峰电站，总投资18亿元，总建筑面积36519平方米。建成后将成为全球规模最大的全钒液流电池储能电站，其采用国内自主研发、具有自主知识产权的全钒液流电池储能技术，适用于大功率、大容量储能，具有安全性好、循环寿命长、响应速度快、能源转换效率高、绿色环保等优点。

作为辽宁省重点建设项目，在党支部书记、项目经理王岱的引领下，充分发挥党组织、团组织的向心力作用，从施工生产、工程质量、安全生产、文明施工、成本管控入手，项目先后获得中央企业五四红旗团支部、大连市窗口行业精品服务劳动竞赛先进集体等荣誉。

封顶，只是一个开始，在确保疫情防控、安全施工两手抓的情况下，“铁投“人将继续以饱满的热情推进各项工作。该项目计划于2020年9月30日完成竣工交付。它的开工建设以及采用两部制电价的商业模式，对液流电池和储能商业化都是一种有益的探索。（王贺迪、彦阳）

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