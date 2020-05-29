邬贺铨：“新基建”下的工业互联网加速“蝶变”

5月25日，中国工程院院士邬贺铨在中关村软件园大讲堂“专家院士进园区”活动上指出，我国发展“新基建”的主要目的是要培育新增长点，形成发展新动能，激发新社会需求，助力产业经济，而工业互联网覆盖了全部的数字基础设施。因此，工业互联网企业在“新基建”的东风下将大有可为。

邬贺铨表示，“新基建”能给产业带来新机遇。比如，5G会和大数据、人工智能、区块链等技术结合，产生令人遐想的各种应用，包括竞技体育、教育培训、视频监控、机器视觉、数字孪生等应用场景，这些都是一个个拥有万亿元规模的大市场。“互联网发展的下半场是工业互联网，它面对的不是一般消费者，而是各种各样的垂直行业。工业互联网不仅能给企业数字化转型提供重要支撑，还将重塑整个产业体系，实现产业高质量发展。”邬贺铨院士说。

在效果评价上，邬贺铨院士总结到：“工业互联网的效益应该体现在企业提质增效、减排、提效、安全和柔性方面。未来，我国只要把握准方向，辅以完善的国家配套和政策，我国的工业互联网产业就一定可以抓住时代机遇，成为企业数字化浪潮的中坚力量。”

但邬贺铨院士仍强调，工业互联网企业在“新基建”建设过程中，要重视安全问题。不仅要发挥自身作用，还需要采用社会上专业的安全机构的服务以及政府提供的安全服务等。“只有将网络安全的威胁情报信息共享和实现安全防护的协同联动，才能构筑起安全防护体系。”

对此，中关村软件园相关负责人表示，后续园区将持续探索工业互联网的创新发展，并将邀请国内更多的知名专家、院士走进园区，走向创业者，对产业发展趋势进行深度洞察、对在园企业进行精准指导，为广大企业提供与专家院士深度交流、与前沿趋势亲密接触的平台。通过促进更多的高端人才、科研团队参与到大信息产业生态中来，推动园区企业的核心技术创新发展，共同将中关村软件园打造成为有全球影响力的智本创新区。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)