华贸中心营造服务业发展良好生态 带动产业升级

日前，世界500强拉法基豪瑞地区总部正式入驻华贸写字楼。

一位在华贸写字楼办公11年之久的外资银行中国总部的职员表示，华贸中心不仅有高大上的办公空间，更有让人产生依赖感的高端商业、酒店，以及适合漫步的广场、美丽的花园，餐饮网红店也是数不胜数，这是其他写字楼无法相提并论的。

据华贸相关负责人表示，每天近10万人在华贸中心工作、交流，还有德意志银行、蒙特利尔银行、澳新银行、强生、Tesla等500多家知名企业，CHANEL、PRADA、HERMES、LV、GUCCI、Zegna等2000个时尚品牌，大董、新荣记·京季、北京宴等100多家餐饮店齐聚华贸中心，构筑了以金融、证券、总部办公、科技新能源、商业零售、奢华品牌酒店等为主的现代服务业运营平台。

业内人士表示，华贸中心在较短时间内为世界500强及国际品牌定制产业集聚、空间集约、高效连通的发展平台，形成现代服务业发展的新高地。

经过十余年的运营，北京华贸中心已形成具有蓬勃内生动力的现代服务业生态圈。以国际金融品牌聚集区功能为核心，华贸中心的办公、酒店、商业、居住、广场等各功能之间有机联系、优势互补、相得益彰、协同发展，共同营造了现代服务业发展的良好生态环境，持续带动现代服务业的产业升级。

其中，华贸写字楼通过产业链上企业之间的竞争与合作机制，提高服务产品的有效供给水平，对酒店、商业等其他功能提供有力的支持；华贸丽思卡尔顿、JW万豪两座国际奢华品牌酒店吸引国内外高净值商旅人群，有效提升区域服务能级，彰显平台的国际化形象；2000个时尚品牌、100多家中西特色餐饮店吸引大量的客流，为办公、酒店、公寓提供配套与支持；公寓不仅为部分进驻办公企业的白领、金领创造优质的居住条件，更为平台内的商业零售提供稳定的客户群。

“平台”各要素有机联系的优势，在疫情期间，全力守护华贸中心租户、客人安全的同时，华贸团队也积极向商业商户、写字楼租户送去硬核支援，有力保障这座现代服务业运营平台的稳定性。而对于华贸集团旗下商业商户的租金减免金额，已达到4000万元，与优质商户共克时艰的同时，保障了“平台”的高品质。

随着对外开放力度的加大，北京华贸中心的运营成果再上新台阶。上述负责人表示，作为对外开放的平台、现代服务业运营平台，华贸的“国际化”已融入DNA，将在上海、苏州、南京等中心城市树立引领生活方式的商务区新地标。（许维娜）

(责编：许维娜、夏晓伦)