原标题：线下销量增长42.4% 冰箱市场逐渐回暖

5月29日，根据中怡康发布的2020年第21周（05.18—05.24）数据，受疫情冲击最为显著的线下市场中，无论是空冰洗、黑电、厨房家电或生活小电相较去年同期均获得了较大幅度的增长，其中冰箱品类在大家电中可谓表现最为亮眼，零售量及零售额分别同比增长42.4%和68.6%。

事实上，这更像是冰箱市场在疫情冲击后逐渐恢复的一个缩影。将时间线拉长可以发现进入第12周之后线上市场便已经进入正向增长模式，而线下市场的下滑幅度也在波动中逐渐收窄，并在第19周迎来了正向增长。据中怡康推总数据显示，今年五一期间（第16—19周）冰箱市场全渠道零售额为130亿元，同比增长4.8%；零售量达到411万台，同比增长6.1%。

“在当前疫情防控常态化背景下，行业和企业都需要积极寻找发展的突破口。在5月28日由中国家电网主办的”2020中国冰箱行业高峰论坛上，中国家用电器协会副理事长王雷指出，疫情从不同层面对中国家电行业带来负面影响，通过疫情期间的市场变化，冰箱企业应该在产品的研发布局、产业链的合作与发展、渠道的创新变革三个方面引起重视：大容量、健康需求凸显，渠道多元化大势所趋。

进入2020年，疫情期间长期的宅家生活让消费者对于家电有了更多的体验，作为家庭食材管理中心，冰箱亦不例外。与之对应，消费者对于自家冰箱以及理想中冰箱产品的认知都比以往任何时候更加清晰，而这则为其主动换新创造了可能。

康佳集团白色家电事业部市场部总经理万高翔表示，疫情之后冰箱产品的消费结构会发生变化，消费者购买冰箱时将更加重视其功能性。另一方面，全民隔离宅家使得互联网的优势更加凸显，也让消费者的购物习惯进一步向线上转变。

就产品而言，大容量冰箱占比的提升是一大趋势，全民性的集中采购及囤货行为使得消费者对大容量诉求比以往更加渴求。从最新的数据来看，今年五一期间京东线上冰箱的销售中，501—600L以及600L以上冰箱的销售占比较去年同期共计提升了3个百分点，分别达到14%和10%。而中怡康数据则显示，今年1-4月冰箱全渠道市场500L以上产品的占比为35.0%，较去年同期的34.1%进一步提升。

(责编：毕磊、夏晓伦)