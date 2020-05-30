1至4月全国累计新增减税降费9066亿元

本报北京5月29日电 （记者王观）国家税务总局最新数据显示：今年1至4月，全国累计新增减税降费9066亿元，包括去年年中出台政策在今年翘尾新增减税降费4209亿元；2020年出台的支持疫情防控和经济社会发展税费优惠政策新增减税降费4857亿元。

为统筹推进疫情防控和经济社会发展，党中央、国务院先后部署实施了一系列税费优惠政策，涉及税费多、优惠力度大、受益主体广、落实时间紧。各地税务部门严格按照网格化管理要求，逐个层级逐项政策明确落实责任单位和责任人，确保纳税人、缴费人全面知晓政策、充分享受政策。

应对疫情影响，按照“数据服务大局要尽力”的要求，税务部门按日统计增值税发票开票金额，动态分析企业复工复产复销乃至经济运行情况。增值税发票数据显示：全国企业复产复销情况逐月向好，5月1日至20日总体销售收入达去年同期的96.5%。

税务部门还联合银保监会升级“银税互动”融资支持，助力企业特别是小微企业缓解资金难题。据统计，今年一季度，小微企业获得“银税互动”贷款金额1816亿元，对保居民就业、保基本民生、保市场主体发挥了积极作用。

《 人民日报 》（ 2020年05月30日 03 版）

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