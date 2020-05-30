1至4月全国累计新增减税降费9066亿元

本报北京5月29日电 （记者王观）国家税务总局最新数据显示：今年1至4月，全国累计新增减税降费9066亿元，包括去年年中出台政策在今年翘尾新增减税降费4209亿元；2020年出台的支持疫情防控和经济社会发展税费优惠政策新增减税降费4857亿元。
为统筹推进疫情防控和经济社会发展，党中央、国务院先后部署实施了一系列税费优惠政策，涉及税费多、优惠力度大、受益主体广、落实时间紧。各地税务部门严格按照网格化管理要求，逐个层级逐项政策明确落实责任单位和责任人，确保纳税人、缴费人全面知晓政策、充分享受政策。
应对疫情影响，按照“数据服务大局要尽力”的要求，税务部门按日统计增值税发票开票金额，动态分析企业复工复产复销乃至经济运行情况。增值税发票数据显示：全国企业复产复销情况逐月向好，5月1日至20日总体销售收入达去年同期的96.5%。
税务部门还联合银保监会升级“银税互动”融资支持，助力企业特别是小微企业缓解资金难题。据统计，今年一季度，小微企业获得“银税互动”贷款金额1816亿元，对保居民就业、保基本民生、保市场主体发挥了积极作用。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】