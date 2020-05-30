4月份医药制造业运行持续向好 化工产业形势明显好转

人民网北京5月30日电（记者夏晓伦）记者从国家发展改革委产业司获悉，随着统筹疫情防控和经济社会发展各项政策措施逐步落实落地，医药制造业运行持续向好，利润总额和规模以上工业增加值明显好于制造业平均水平。同时，化工产业复工复产进度加快推进，运行形势明显好转。

从数据表现来看，医药制造业运行方面，1—4月份，医药制造业利润总额同比下降7.4%，降幅好于制造业19.4个百分点，比1—3月份收窄8.3个百分点；规模以上工业增加值同比持平，降幅好于制造业5.4个百分点，比1—3月份收窄2.3个百分点。

化工产业运行方面，4月份，化工产业利润总额280.7亿元，比3月份高出54亿元，环比增长23.8%。1—4月份，化工产业利润总额同比下降48%，比1—3月份收窄8.5个百分点；规模以上工业增加值同比降低3.9%，比1—3月份收窄2.9个百分点。

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