4月份东部地区工业生产增速同比明显提高

人民网北京5月30日电（记者夏晓伦）记者从国家发展改革委运行局获悉，2020年4月份，东部地区规模以上工业增加值同比增长5.3%，与去年同期相比，增速提高2.8个百分点，上月为下降0.7%。

从具体地区来看，8个省份同比增长，增速较快的浙江、江苏分别增长9.5%和8.1%。这8个省份中，与去年同期相比，4个省份增速提高，浙江、北京分别提高8.2和3.4个百分点；上海、山东分别由下降4.1%和1.5%转为增长2.8%和3.9%；河北、福建分别回落0.1和4.5个百分点。与上月相比，5个省份增速提高，浙江和江苏分别提高8.2和3.1个百分点；3个省份由下降转为增长，北京、上海由下降13.0%分别转为增长4.8%和2.8%。天津、海南同比分别下降1.9%和6.1%，去年同期分别为增长2.8%和2.9%，降幅比上月分别收窄14和1.6个百分点。

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