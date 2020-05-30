人民网>>财经

4月份规上工业企业利润明显改善

2020年05月30日11:13  来源：经济日报
 

　　5月27日，国家统计局公布了前4个月规模以上工业企业效益数据。前4个月，全国规模以上工业企业实现利润总额12597.9亿元，同比下降27.4%，降幅比一季度收窄9.3个百分点。

　　其中，4月份当月规模以上工业企业实现利润总额4781.4亿元，同比下降4.3%，降幅比3月份收窄30.6个百分点。

　　企业复工复产加快

　　“从前4个月累计看，工业利润降幅依然明显，企业盈利形势仍不容乐观。”国家统计局工业司高级统计师朱虹说。此前公布的数据显示，受新冠肺炎疫情影响，前4个月，规模以上工业企业累计工业增加值同比下降4.9%，多数行业和产品增速为负，库存上升、利润下降，企业经营困难仍然较多。

　　进入4月份，随着统筹疫情防控和经济社会发展各项政策措施逐步落实落地，经济社会秩序进一步恢复，工业企业产销加快，利润状况显著改善。

　　4月份，规模以上工业企业生产销售增速均由负转正。截至4月24日，规模以上工业企业中，84.6%的企业已达到正常生产水平一半以上，较4月初上升4.1个百分点；60.8%的企业达到正常生产水平八成以上，较4月初上升9.6个百分点。4月份，规模以上工业增加值同比实际增长3.9%，3月份为下降1.1%；工业企业营业收入同比增长5.1%，3月份为下降11.1%。工业企业产品销售率为98.0%，比上年同月提高0.8个百分点。规上工业企业产销回暖，为利润明显改善提供了有力支撑。

　　“随着疫情防控形势持续向好，国内经济活动回暖，企业复工复产加快，尤其是居民生活恢复正常明显加快，有利于促进工业企业效益改善。与此同时，为应对新冠肺炎疫情冲击，国内一系列扶持各类市场主体的政策‘组合拳’效果持续显现，减税降费、降低融资成本、畅通产业链与供应链等政策有效地帮助企业应对短期冲击，降低了企业生产经营成本，增加了盈利。”光大银行金融市场部分析师周茂华说。

　　新兴产业利润大增

　　分行业看，4月份八成行业利润改善，半数以上行业利润实现增长。在41个工业大类行业中，33个行业利润增速比3月份加快或降幅收窄，其中23个行业利润实现增长，比3月份增加15个。

　　具体来看，仪器仪表、通用设备、食品制造、金属制品行业，4月份利润分别增长60.4%、39.4%、30.6%和17.8%，3月份利润则分别下降15.1%、22.1%、16.4%和25.1%。汽车、专用设备、电气机械、电子等重点行业改善明显。4月份，复工复产继续推进、相关扶持政策效果持续显现，汽车、专用设备、电气机械、电子等行业市场需求明显好转，订单量逐步增加，利润明显回暖。4月份，汽车行业利润同比增长29.5%，3月份为下降80.4%；专用设备行业利润增长87.5%，3月份为下降20.5%；电气机械行业利润增长33.9%，3月份为下降28.6%；电子行业利润增长85.1%，增速比3月份加快65.6个百分点。上述4个行业合计使全部规模以上工业企业利润增速比3月份回升19.7个百分点。

　　高技术制造业和工业战略新兴产业利润也大幅回升。4月份，高技术制造业利润同比增长55.7%，增速比3月份大幅加快55.2个百分点；工业战略性新兴产业利润由3月份下降9.1%转为4月份增长38.8%。

　　“需要注意的是，4月份规上工业企业利润明显改善，在一定程度上也与当月投资收益大幅增加、同期基数偏低有关。”朱虹表示，虽然4月份规模以上工业企业利润状况改善明显，但受市场需求尚未完全恢复、工业品价格持续回落、成本压力依然较大等多重因素影响，工业企业累计利润仍现较大降幅，盈利形势不容乐观。

　　国家统计局工业司副司长江源指出，当前，疫情对工业经济的影响仍在持续，特别是国外疫情的冲击正在显现，工业经济下行压力仍然较大。

　　周茂华认为，当前国内经济延续回暖态势，此前有针对性的扶持政策效果逐步显现。不过，工业企业利润状况与去年同期相比仍有明显差距。一方面，国内需求仍未完全恢复，全球疫情形势严峻，对我国消费、投资仍将构成拖累，市场需求短期难以充分释放，影响企业整体经营表现。另一方面，商品价格保持低迷。从海外看疫情持续扩散，海外经济恢复仍需要相当长的一段时间，国际能源及商品价格低迷，国内生产者物价仍在下滑。从工业行业看，上游采矿业利润收缩幅度仍在扩大。

　　深化改革释放活力

　　周茂华表示，政府工作报告中提出“六保”体现了底线思维，重点是民生保障，其中保市场主体就是保就业，兜底民生。考虑到短期内工业企业生产经营仍面临困难，扶持政策仍有待进一步发力。因此，仍然要继续降低企业财务负担，阶段性对企业债务展期，拓展中小企业融资渠道，创新货币政策工具，多部门协同提振内需，拓展内外两个市场。降息、降准（定向）、结构性及创新工具仍在常备工具箱中，但这些工具需要根据企业融资供需状况、货币金融环境，防范局部风险，兼顾内外平衡，强调政策质效。

　　“从长期看，治本之策仍是深化供给侧结构性改革，要让市场决定资源配置，释放市场潜力，引导企业以市场需求为导向，激发微观主体创新力，增强竞争力。”周茂华说。

　　朱虹表示，下一阶段仍然要继续深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，在抓好常态化疫情防控的同时，积极贯彻落实各项援企助企政策，稳住经济基本盘，促进工业经济回升向好。(经济日报·中国经济网记者 林火灿）

(责编：李枫、岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved