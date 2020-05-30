5月27日，国家统计局公布了前4个月规模以上工业企业效益数据。前4个月，全国规模以上工业企业实现利润总额12597.9亿元，同比下降27.4%，降幅比一季度收窄9.3个百分点。

其中，4月份当月规模以上工业企业实现利润总额4781.4亿元，同比下降4.3%，降幅比3月份收窄30.6个百分点。

企业复工复产加快

“从前4个月累计看，工业利润降幅依然明显，企业盈利形势仍不容乐观。”国家统计局工业司高级统计师朱虹说。此前公布的数据显示，受新冠肺炎疫情影响，前4个月，规模以上工业企业累计工业增加值同比下降4.9%，多数行业和产品增速为负，库存上升、利润下降，企业经营困难仍然较多。

进入4月份，随着统筹疫情防控和经济社会发展各项政策措施逐步落实落地，经济社会秩序进一步恢复，工业企业产销加快，利润状况显著改善。

4月份，规模以上工业企业生产销售增速均由负转正。截至4月24日，规模以上工业企业中，84.6%的企业已达到正常生产水平一半以上，较4月初上升4.1个百分点；60.8%的企业达到正常生产水平八成以上，较4月初上升9.6个百分点。4月份，规模以上工业增加值同比实际增长3.9%，3月份为下降1.1%；工业企业营业收入同比增长5.1%，3月份为下降11.1%。工业企业产品销售率为98.0%，比上年同月提高0.8个百分点。规上工业企业产销回暖，为利润明显改善提供了有力支撑。

“随着疫情防控形势持续向好，国内经济活动回暖，企业复工复产加快，尤其是居民生活恢复正常明显加快，有利于促进工业企业效益改善。与此同时，为应对新冠肺炎疫情冲击，国内一系列扶持各类市场主体的政策‘组合拳’效果持续显现，减税降费、降低融资成本、畅通产业链与供应链等政策有效地帮助企业应对短期冲击，降低了企业生产经营成本，增加了盈利。”光大银行金融市场部分析师周茂华说。

新兴产业利润大增

分行业看，4月份八成行业利润改善，半数以上行业利润实现增长。在41个工业大类行业中，33个行业利润增速比3月份加快或降幅收窄，其中23个行业利润实现增长，比3月份增加15个。

具体来看，仪器仪表、通用设备、食品制造、金属制品行业，4月份利润分别增长60.4%、39.4%、30.6%和17.8%，3月份利润则分别下降15.1%、22.1%、16.4%和25.1%。汽车、专用设备、电气机械、电子等重点行业改善明显。4月份，复工复产继续推进、相关扶持政策效果持续显现，汽车、专用设备、电气机械、电子等行业市场需求明显好转，订单量逐步增加，利润明显回暖。4月份，汽车行业利润同比增长29.5%，3月份为下降80.4%；专用设备行业利润增长87.5%，3月份为下降20.5%；电气机械行业利润增长33.9%，3月份为下降28.6%；电子行业利润增长85.1%，增速比3月份加快65.6个百分点。上述4个行业合计使全部规模以上工业企业利润增速比3月份回升19.7个百分点。

高技术制造业和工业战略新兴产业利润也大幅回升。4月份，高技术制造业利润同比增长55.7%，增速比3月份大幅加快55.2个百分点；工业战略性新兴产业利润由3月份下降9.1%转为4月份增长38.8%。

“需要注意的是，4月份规上工业企业利润明显改善，在一定程度上也与当月投资收益大幅增加、同期基数偏低有关。”朱虹表示，虽然4月份规模以上工业企业利润状况改善明显，但受市场需求尚未完全恢复、工业品价格持续回落、成本压力依然较大等多重因素影响，工业企业累计利润仍现较大降幅，盈利形势不容乐观。

国家统计局工业司副司长江源指出，当前，疫情对工业经济的影响仍在持续，特别是国外疫情的冲击正在显现，工业经济下行压力仍然较大。

周茂华认为，当前国内经济延续回暖态势，此前有针对性的扶持政策效果逐步显现。不过，工业企业利润状况与去年同期相比仍有明显差距。一方面，国内需求仍未完全恢复，全球疫情形势严峻，对我国消费、投资仍将构成拖累，市场需求短期难以充分释放，影响企业整体经营表现。另一方面，商品价格保持低迷。从海外看疫情持续扩散，海外经济恢复仍需要相当长的一段时间，国际能源及商品价格低迷，国内生产者物价仍在下滑。从工业行业看，上游采矿业利润收缩幅度仍在扩大。

深化改革释放活力

周茂华表示，政府工作报告中提出“六保”体现了底线思维，重点是民生保障，其中保市场主体就是保就业，兜底民生。考虑到短期内工业企业生产经营仍面临困难，扶持政策仍有待进一步发力。因此，仍然要继续降低企业财务负担，阶段性对企业债务展期，拓展中小企业融资渠道，创新货币政策工具，多部门协同提振内需，拓展内外两个市场。降息、降准（定向）、结构性及创新工具仍在常备工具箱中，但这些工具需要根据企业融资供需状况、货币金融环境，防范局部风险，兼顾内外平衡，强调政策质效。

“从长期看，治本之策仍是深化供给侧结构性改革，要让市场决定资源配置，释放市场潜力，引导企业以市场需求为导向，激发微观主体创新力，增强竞争力。”周茂华说。

朱虹表示，下一阶段仍然要继续深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，在抓好常态化疫情防控的同时，积极贯彻落实各项援企助企政策，稳住经济基本盘，促进工业经济回升向好。(经济日报·中国经济网记者 林火灿）

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