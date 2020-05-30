原标题：1至4月全国累计新增减税降费9066亿元——税务部门多措并举助企业轻装上阵

新华社北京5月29日电 题：1至4月全国累计新增减税降费9066亿元——税务部门多措并举助企业轻装上阵

新华社记者郁琼源

减税费、优服务，记者29日从国家税务总局了解到，税务部门多措并举，助力企业轻装上阵。

1至4月全国累计新增减税降费9066亿元

国家税务总局最新数据显示，2020年1至4月，全国累计新增减税降费9066亿元，其中包括2019年年中出台政策在今年翘尾新增减税降费4209亿元；2020年出台的支持疫情防控和经济社会发展税费优惠政策新增减税降费4857亿元。

国家税务总局相关负责人介绍，为统筹推进疫情防控和经济社会发展，党中央、国务院先后部署实施了一系列税费优惠政策，涉及税费多、优惠力度大、受益主体广、落实时间紧。为此，税务总局建立了“一竿子到底”的政策落实机制，各地税务部门严格按照网格化管理要求，逐个层级逐项政策明确落实责任单位和责任人，确保纳税人、缴费人全面知晓政策、充分享受政策。

目前，今年新出台的减税降费政策成效已经初步显现，提振了市场主体的复工复产、复市复业信心。在江西，抚州市资溪县新月村靠着旅游、苗木等产业成了远近闻名的富裕村，受疫情影响往日热闹的村落归于沉寂。一系列税费优惠政策的快速落地舒缓了新月村第一书记兰念瑛紧锁的眉头。“村里的新月苗木发展有限公司，今年一季度享受税费减免50多万元，村里还有很多民宿客栈也一样享受到了税费优惠。”兰念瑛说。

5月上中旬全国企业总体销售收入已接近去年同期水平

税务部门服务着1000多万户一般纳税人和4000多万户小规模纳税人。企业有生产就会有销售，有销售就会开发票，一张张增值税发票能够准确反映企业复工复产、复市复业和经济运行情况。

疫情发生以来，税务部门按日统计增值税发票开票金额，动态分析企业复工复产复销乃至经济运行情况，助力企业精准施策。增值税发票数据显示：全国企业复产复销情况逐月向好，5月1日至20日总体销售收入达去年同期的96.5%。

在加强大数据分析的同时，各地税务部门也在努力利用税收大数据牵线搭桥，帮助企业特别是湖北企业推进上下游、产供销对接，助力企业复工复产、复市复业。

最新数据显示，截至5月中旬，通过税收大数据供需匹配，各地上下游厂家与湖北企业积极对接，疏通购销堵点，已达成合作项目6264个，累计成交金额82.2亿元。

多批次54项办税缴费服务措施提质增效

疫情发生以来，税务部门先后推出54项办税缴费服务措施，依法延长2、3、4、5月份纳税申报期限，最大程度便利纳税人、缴费人办税缴费，持续优化税收营商环境。

疫情期间，稳定的资金流显得特别重要。为缓解出口企业资金压力，助力稳外贸稳外资，税务部门大力推行无纸化退税申报，将正常退税业务平均办理时间提速20%，即从2019年的10个工作日压缩到2020年的8个工作日以内，一些地区甚至压缩50%以上。

除了提速退税加快资金回流，税务部门还联合银保监会升级“银税互动”融资支持，助力企业特别是小微企业缓解资金难题。据统计，今年一季度，小微企业获得“银税互动”贷款金额1816亿元。

广西林业集团总经理助理、法务部部长黄超算了一笔账：集团通过“银税互动”获得银行贷款本金1.4亿元，利息优惠169.5万元，这笔低息贷款将专项用于集团下属实体企业复工复产。

(责编：李枫、岳弘彬)