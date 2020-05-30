货运明显回暖实现正增长 国际物流供应链通畅有序

经济日报-中国经济网北京5月29日讯(记者齐慧）从交通运输部获悉：目前，交通运输经济主要指标在经历第一季度大幅下降后不断反弹，积极因素持续增多，行业主要领域均已基本复工复产，铁路民航客运加快恢复，货运运行总体平稳，部分指标已恢复至去年同期水平。

交通运输部新闻发言人孙文剑介绍，截至5月23日，在建重点项目复工率达99.7%，运输企业复产率达98.4%，其中客运企业复产率达97.6%，货运企业复产率超99%。

同时，我国货运明显回暖，与去年同期相比实现了正增长。5月中旬，公路水路营业性货运量同比增长2.3%，其中油品运输增长了16.1%。港口货物吞吐量和外贸货物吞吐量同比均转为正增长，集装箱吞吐量已经接近去年同期水平。交通运输部监测的21个港口完成货物吞吐量达1.73亿吨，同比增长3.4%。

客运方面，孙文剑表示，客运正在加快恢复，但与去年同期相比降幅仍在五成左右，完全恢复还需要一个过程。

针对新冠肺炎疫情在全球蔓延，为保障出口货物出得去、进口货物进得来，孙文剑表示，交通运输部会同12个部门成立了国际物流工作专班，全力保障国际物流供应链畅通。

着力提升货运能力。在铁路方面，提高中欧班列运输保障能力，适度增加班次密度；道路运输方面，加强运力调配，通过在边境口岸接驳运输等方式，确保国际道路货运正常运行；在海运方面，开辟国际快船运输，为解决邮政快件的积压开辟新渠道；在航空方面，增加国际航空货运运力，鼓励航空公司开展“客改货”、货运包机等方式增加航空货运能力。

营造良好的发展环境。会同相关部门协调解决国际道路运输车辆入境受限、通关难等问题，为“一带一路”沿线国家经贸合作提供物流运输保障。同时统筹中欧班列、国际道路运输、国际航空货运、国际海运等各种运输方式资源，为援外医疗物资提供运输保障。

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