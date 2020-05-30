央企防汛应急演练筑牢安全生产防线

人民网北京5月30日电 （记者乔雪峰） “刘经理，雨势较大，雨水正大量往基坑内汇集，请求马上采取措施疏浚。”为强化灾害风险意识，提高项目防汛抢险救灾实战能力，5月29日，一场别开生面的防汛应急演练在中建三局北京公司的建筑工地上演。

“收到，立刻准备水泵和沙袋，启动应急预案。”电话另一端，项目经理刘一德快速应对。

随着一声令下，各应急队员按职责分工紧急集合，有条不紊地开展物资保障、人员疏散、技术侦查、电力供应、工程抢险以及医务急救等措施。

刘一德告诉记者，本次演练紧贴工地实际，采用消防车模拟突降暴雨，同时市政管网、明沟排水不畅，20余米深的基坑周边大量雨水汇集，雨水往基坑内倒灌，基坑随时可能发生坍塌的场景。安全员在巡查过程中发现灾情并及时上报，项目部立即启动防汛应急预案，组建防汛应急队开展基坑内积水抽排及基坑封堵周边雨水，最终控制险情。

“北京公司高度重视安全生产工作，领导班子常态化带班检查项目安全生产工作。每个项目都制定应急预案，并且实际演练，就是为了防患于未然。”中建三局北京公司党委书记、董事长刘运胜一直在现场观摩演练，“我们将在掀起大干快上热潮的同时抓好安全生产，稳步复工复产，为国家的高质量发展贡献力量。

最后，总指挥刘一德表示，通过本次防汛演练，进一步提高了项目防汛预案的可操作性，充分磨合了应急救援队伍，完善应急处置流程，培训应急抢险队伍能熟练应对汛期突发状况，进而提升救援能力，筑牢了项目防汛防灾“大堤”。

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