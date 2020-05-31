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蒙古包里的带货直播：曾五秒钟销售近两万斤牛肉干

任珊

2020年05月31日07:54  来源：北京日报
 
原标题：草原农户蒙古包里带货直播

　　本报记者 任珊

　　电商扶贫，把北京和内蒙古联系在了一起。“来来来，草原村牛肉干，这就是妈妈的味道，就是家的味道。”在内蒙古通辽市奈曼旗电商消费扶贫运营中心，主播于晓峰坐在蒙古包里，边上煮着奶茶、烤着牛肉干，对着手机镜头卖力地吆喝着。

　　奈曼旗特产牛肉干很“火”。在前不久的一场带货直播中，正是这款“草原村”牛肉干，创造了五秒钟销售近两万斤的奇迹。电商在方便人们生活的同时，也成为了扶贫工作的新帮手，内蒙古各类扶贫助农产品搭乘电商东风，走进了首都市民的家中。

　　其实，奈曼旗农村牧区一直不乏高品质无公害的特色农产品，如纯正风干牛肉、手工奶食品、小麦等。但多年来，许多农户想把农产品卖出去，却不知道去哪卖、卖给谁，导致好东西“酒香也怕巷子深”。去年5月，在京蒙对口帮扶的大力支持下，电商中心正式建成，带动贫困户、非贫困户运用微信、微博、抖音等平台实现增收。

　　“一开始，朴实的贫困户哪懂线上直播这些。”奈曼旗电商扶贫运营中心负责人邵海亮介绍，对此，电商中心集中组织培训课程，对这些贫困户进行电子商务运营服务、操作、网上购物等方面的培训，包教包会。

　　奈曼旗电商扶贫运营中心已带动贫困户81户，直接为贫困户增收50万元。据悉，今年电商中心将按照原有模式创新发展，计划投入京蒙帮扶资金83.7万元，扩大公司生产规模，预计到2020年底，实现为贫困户提供就业50人，带动创业500人次，为贫困户提供电商免费培训30场，帮贫困户增收500万元。

(责编：李栋、值班)
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