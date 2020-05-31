美个人支出环比创60年最大降幅

据新华社电 美国商务部29日说，4月份美国个人消费支出环比降幅为13.6%，创60多年来最大降幅。
美国商务部下属经济分析局当天发布的一份报告显示，自1959年有可比数据以来，今年4月份个人消费支出的环比降幅最大。
美国多地3月中旬起实施“居家令”等封锁措施遏制新冠疫情，导致个人消费大幅减少。4月是多数消费场所关门、消费者居家的第一个完整月份。
个人消费支出占美国经济总量约70%，是拉动美国经济的主要引擎。美国有线电视新闻网(CNN)报道，这一数据减少是美国经济因新冠疫情陷入萎缩的一个迹象。
有线电视新闻网援引经济学家的分析报道，随着各州逐步解封，经济数据可能有所好转；但由于数以百万计美国人因新冠疫情失业，而且消费者经过一段时间后才能恢复疫情前的消费习惯，经济复苏的形势和速度仍有很大不确定性。
疫情对美国就业市场造成严重冲击。美国劳工部28日发布的数据显示，自“居家令”等封锁措施发布以来，已有累计超过4100万民众首次申请失业救济。
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