机动车检验标志电子化6月起全国推广

据新华社北京5月30日电 6月的新风，将送来法治新气象。机动车检验标志实现全国范围内电子化服务，点点手机就能在线申领；道路千万条，安全第一条，骑摩托车不戴头盔、坐汽车不系安全带等交通违法行为要被严查了……你的衣食住行，由法治来守护。

自6月20日起，机动车检验标志电子化服务将覆盖全国。今后，机动车检验标志电子凭证将通过全国统一的互联网交通安全综合服务平台发放，申领、出示和使用机动车检验标志将更加便利。

今年4月，公安部在16个城市试点基础上，决定全国分两批推广机动车检验标志电子化，为机动车所有人、驾驶人以及相关行业和管理部门提供电子证照服务。第一批已在4月25日启动推广。

据悉，第二批推广时间将从6月20日开始，推行地区包括河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、安徽、福建、江西、河南、广西、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏15个省区。

机动车所有人可通过互联网交通安全综合服务平台或“交管12123”手机App申领机动车检验标志电子凭证。属于6年内的免检车辆，可以直接在网上申领检验标志电子凭证。检验标志电子凭证分为在线出示、离线出示和打印出示3种出示方式，便利机动车所有人或驾驶人在不同场景应用。

为有效保护摩托车、电动自行车骑乘人员和汽车驾乘人员生命安全，公安部交通管理局近日在全国部署开展“一盔一带”安全守护行动。6月1日起，机关部门将对骑乘摩托车不佩戴安全头盔、驾乘汽车不使用安全带的交通违法行为加强执法处罚。对骑乘电动自行车不佩戴安全头盔的行为，将继续开展宣传引导工作，积极创造条件帮助群众配备安全头盔，提示有头盔的群众自觉佩戴头盔。各地要根据当地实际情况确定实施依法查纠的时间，并注重人性化执法、理性执法、柔性执法。

针对近期部分企业和平台销售的安全头盔价格暴涨问题，公安部已与国家市场监督管理总局联系沟通，并指导各地公安机关积极配合市场监管部门依法严查价格违法行为，斩断哄抬头盔价格的违法链条。

新修订的《中国人民银行行政许可实施办法》自6月1日起施行。该办法完善并细化了行政许可的受理、审批流程，弥补了行政许可在线办理依据不足的问题，有利于借助信息化手段提升行政许可办理效率。

据悉，修订后的办法专门设置了主要适用于银行账户开户许可证核发、相关许可证或者资格证书变更记载事项等的简易程序，将这些许可事项的审批时限压缩至受理后五日内，有利于提高审批效率、降低办事成本、减轻申请人负担。

同时，修订后的办法根据行政许可法的授权，进一步明确了执法检查、行政处罚等事中事后监管措施，将“简政放权、放管结合、优化服务”落到实处。

(责编：李栋、值班)