人民网>>财经

央行：采取综合措施加大不良贷款处置力度

继续深化金融业改革开放，做好中小银行深化改革和资本补充工作

孙璐璐

2020年05月31日08:16  来源：证券时报·e公司
 
原标题：央行：采取综合措施加大不良贷款处置力度

　　证券时报记者 孙璐璐

　　人民银行5月29日发布消息称，人民银行近日召开2020年金融稳定工作电视电话会议。会议总结前一阶段金融稳定工作，分析当前形势，研究和安排下一阶段工作。

　　会议充分肯定了人民银行金融稳定工作取得的成绩。一年多来，人民银行按照国务院金融委具体要求，牢守底线、狠抓落实，持续推动落实防范化解重大金融风险攻坚战行动方案，取得积极成效。金融业深化改革扎实推进，金融风险监测和评估能力不断提升，影子银行无序发展得到有效治理，重点高风险机构平稳有序处置，防范化解金融风险制度建设有力推进，金融市场运行平稳有序，守住了不发生系统性金融风险的底线。

　　会议指出，当前我国金融风险趋于收敛、总体可控，但近期新冠肺炎疫情对全球经济增长带来严重冲击，经济金融发展面临较大挑战。人民银行金融稳定系统要坚持稳中求进工作总基调，坚持底线思维，按照“稳定大局、统筹协调、分类施策、精准拆弹”的基本方针，把握好抗击疫情、恢复经济和防控风险之间的关系，扎实推进防范化解重大金融风险攻坚战各项任务，为决胜全面建成小康社会做出更大贡献。

　　会议要求，下一阶段，人民银行金融稳定系统要深刻把握当前金融风险的宏观演变趋势，加强金融风险监测评估，关注金融风险边际变化。明确风险处置责任分工，切实防范道德风险，妥善做好金融风险处置工作。采取综合措施加大不良贷款处置力度。进一步完善存款保险管理体制，更好发挥存款保险机构专业化、市场化处置平台作用和早期纠正等风险防范和处置功能。继续深化金融业改革开放，稳妥有序推进资产管理产品市场规范发展，共同做好中小银行深化改革和资本补充工作。加强对资本市场改革、风险处置国际经验等问题的研究，积极参与国际金融监管规则制定。

　　银保监会发布的数据显示，目前，银行业不良贷款保持高位运行，潜在风险较大。2020年一季度末，商业银行不良贷款2.6万亿元，较上年末增加1986亿元；不良贷款率1.91%，上升0.05个百分点。近年来，商业银行通过核销、现金清收、市场化处置等手段加大不良贷款处置力度。3年来银行业累计处置不良贷款4.4万亿元，其中，2019年，银行业共处置不良贷款2.3万亿元。2020年一季度，商业银行处置不良贷款4055亿元，同比多处置726亿元。

(责编：李栋、值班)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved