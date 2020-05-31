原标题：央行：采取综合措施加大不良贷款处置力度

证券时报记者 孙璐璐

人民银行5月29日发布消息称，人民银行近日召开2020年金融稳定工作电视电话会议。会议总结前一阶段金融稳定工作，分析当前形势，研究和安排下一阶段工作。

会议充分肯定了人民银行金融稳定工作取得的成绩。一年多来，人民银行按照国务院金融委具体要求，牢守底线、狠抓落实，持续推动落实防范化解重大金融风险攻坚战行动方案，取得积极成效。金融业深化改革扎实推进，金融风险监测和评估能力不断提升，影子银行无序发展得到有效治理，重点高风险机构平稳有序处置，防范化解金融风险制度建设有力推进，金融市场运行平稳有序，守住了不发生系统性金融风险的底线。

会议指出，当前我国金融风险趋于收敛、总体可控，但近期新冠肺炎疫情对全球经济增长带来严重冲击，经济金融发展面临较大挑战。人民银行金融稳定系统要坚持稳中求进工作总基调，坚持底线思维，按照“稳定大局、统筹协调、分类施策、精准拆弹”的基本方针，把握好抗击疫情、恢复经济和防控风险之间的关系，扎实推进防范化解重大金融风险攻坚战各项任务，为决胜全面建成小康社会做出更大贡献。

会议要求，下一阶段，人民银行金融稳定系统要深刻把握当前金融风险的宏观演变趋势，加强金融风险监测评估，关注金融风险边际变化。明确风险处置责任分工，切实防范道德风险，妥善做好金融风险处置工作。采取综合措施加大不良贷款处置力度。进一步完善存款保险管理体制，更好发挥存款保险机构专业化、市场化处置平台作用和早期纠正等风险防范和处置功能。继续深化金融业改革开放，稳妥有序推进资产管理产品市场规范发展，共同做好中小银行深化改革和资本补充工作。加强对资本市场改革、风险处置国际经验等问题的研究，积极参与国际金融监管规则制定。

银保监会发布的数据显示，目前，银行业不良贷款保持高位运行，潜在风险较大。2020年一季度末，商业银行不良贷款2.6万亿元，较上年末增加1986亿元；不良贷款率1.91%，上升0.05个百分点。近年来，商业银行通过核销、现金清收、市场化处置等手段加大不良贷款处置力度。3年来银行业累计处置不良贷款4.4万亿元，其中，2019年，银行业共处置不良贷款2.3万亿元。2020年一季度，商业银行处置不良贷款4055亿元，同比多处置726亿元。

(责编：李栋、值班)