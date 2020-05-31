北上资金加速流入A股 贵州茅台股东大会引发抢权

原标题：北上资金加速流入A股贵州茅台股东大会引发抢权

证券时报记者 毛军

本周，北上资金全周均保持净买入状态，合计净买入152.45亿元，完美结束了5月的交易。其中，周五净买入51.07亿元，创1个多月以来新高。从整个5月来看，北上资金有加速流入的迹象，第一周净买入28.57亿元、第二周40.62亿元、第三周79.47亿元，到本周突破百亿元。

抢权贵州茅台

6月10日，贵州茅台将召开2019年年度股东大会。贵州茅台股东大会无疑是最受关注，也是最受欢迎的股东大会。除了是A股“股王”这身份外，按往年大会惯例，现场投资者可凭借股东身份购买“平价茅台”若干。如2018年、2019年现场购酒套餐组合均是一箱飞天茅台（6瓶）和2瓶生肖酒。

为了参加贵州茅台股东大会，近期市场各路资金有抢权的迹象，这也导致贵州茅台股价近期屡创历史新高。北上资金本周净买入贵州茅台7.25亿元，融资客也是大幅净买入1.4亿元，连续4周净买入。但根据疫情防控需要，今年贵州茅台股东大会将限额300人参加，相比去年逾2000人的参会，人数大幅压缩。贵州茅台公告称，本次股东大会拟按参加现场会议报名登记时间内，提交登记资料的先后顺序确定参加现场会议的股东，公司将向报名登记成功的股东反馈参会确认信息。报名登记参加现场会议人数达到上限后，公司将在会场外为无法进入股东大会现场的股东提供网络投票便利。而参加现场会议报名登记时间为下周二（2020年6月2日）9:00—17:00，因此下周二是争夺这300个现场名额的关键时间窗口。

近日，一场关于新能源动力电池的“针刺试验”引市场高度关注，宁德时代、比亚迪这两家国内新能源企业的争执令新能源产业再起波涛。北上资金本周净买入宁德时代6.68亿元，净买入比亚迪7788万元。另外，中国平安、万科A、格力电器、招商银行等51只股本周也被北上资金净买入超亿元。

中国汽车技术研究中心根据交强险整理的汽车终端销量显示，今年4月份，国产汽车销量仅为188．48万辆，环比增长28％，同比下降0.5％，同比未能实现正增长，汽车行业仍然承压。上汽集团股价近期也一路下滑，北上资金本周净卖出3.09亿元。中国国旅、东方财富、立讯精密、沃森生物等23只股本周也被北上资金净卖出超亿元。

逆市抄底搜于特

本周，港股石药集团发布2020年一季报时表示，董事会批准可能进行人民币股份或中国存托凭证发行并在科创板上市的初步建议。新诺威作为石药集团的保健食品板块，早在年3月就在创业板上市，截至一季末，石药集团持有新诺威1.48亿股，占总股本的74.02%。本次石药集团拟科创板上市，令北上资金本周斥资1523万元，增持新诺威74.3万股，持股由上周末17.01万股增至91.31万股，创历史新高，增仓幅度高达437%，为本周增持幅度最高的个股。

搜于特之前曾在口罩概念炒作行情中，股价一度大涨逾200%，但随着疫情的稳定，口罩概念股退潮，搜于特也由高点大跌逾50%。本周北上资金斥资5071万元，逆市抄底搜于特1872万股，持仓由上周末1207万股增至3079万股，增仓幅度逾155%。近日网红经济概念再次活跃，搜于特本周在互动平台上表示，去年下半年以来，公司开始尝试直播带货的营销模式，目前以孵化网红主播、培养实体店主播的模式为主，公司已在相关平台开通网红达人号进行直播。

永艺股份、美尚生态、奥飞娱乐、浙江永强等33只股本周北上资金增持幅度也超过50%。根据Wind数据统计显示，5月飞凯材料股东人数大增5245户，环比增加18.32%。人均持仓由1.51万股降至1.27万股，环比减少15.48%，户均持股趋向分散。北上资金本周也大幅减持飞凯材料224万股，套现4642万元，持股由上周末256万股降至32万股，减持了87.5%的仓位。三丰智能、润建股份、国星光电等15只股本周也被北上资金减仓50%以上。

(责编：李栋、值班)