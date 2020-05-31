原标题：地价又涨了！50城卖地收入超1.6万亿，房价能稳吗？

原标题：地价又涨了！50城卖地收入超1.6万亿，房价能稳吗？

中新经纬客户端5月31日电（薛宇飞）近段时间以来，全国多个城市的土地市场整体回温，土地成交额持续上升。机构的数据显示，截至5月25日，北京、上海、杭州三地的卖地收入均突破千亿元，49个城市超过百亿元，随之而来的还有土拍溢价率的上升。

分析认为，金融环境的宽松，客观上使得房企有能力去竞拍土地，加上一些优质土地的相继推出，也引来房企的争抢。机构预计，今年二季度土地市场的成交规模有望维持高位，一二线及部分三线城市土拍竞争将更加激烈。

50城卖地收入超1.6万亿元 溢价率提升

5月19日，北京市成交了三幅住宅用地，其中两幅位于丰台区分钟寺的土地格外引人关注。分钟寺村L39号地块吸引到10家房企参与竞拍，经过56轮竞拍，最终被合生创展旗下的公司以42亿元价格拿下，溢价率为42%，可售住宅综合楼面价为76168元/平方米。

当天拍卖的分钟寺村L41号地块，经过82轮激烈竞拍，也被合生创展以65.4亿元的总价收入囊中，溢价率37.86%，可售住宅综合楼面价为73912元/平方米。而在10天前的5月9日，合生创展已经以72.2亿元总价、26.2%溢价率取得相邻地块，综合楼面价为69133元/平方米。

10天内，合生创展连续以高溢价率、高楼面价、高总价的方式，取得北京市区3块优质土地，震惊土拍市场。业内普遍预计，合生创展要想实现盈利，这三宗土地需要打造出10万元/平方米以上的豪宅产品。

合生创展共计179.6亿元的土拍贡献，让北京今年的卖地收入冲破了千亿元关口。数据显示，截至近日，北京土地市场总成交金额约为1130亿元，同比上涨83.29%；平均溢价率为18.61%，同比上涨71.1%。

土地市场升温的现象也同样出现在广州、深圳等城市。5月15日，深圳前海一宗采用“双限双竞”的宅地举行了拍卖，16家房企参与竞拍，最终，该地块被龙光地产以115.97亿元拿下，并配建40760平方米的人才住房，溢价率为45%。该地的可售楼面价约87409元/平方米，成为深圳单价新“地王”。

据中原地产研究中心提供的数据，今年以来，全国50个大城市土地市场成交额合计达1.6万亿元，同比上涨12%；27个城市的卖地收入超过200亿元，49个城市超过百亿元，均刷新历史记录；土地市场成交额超过千亿元的城市有3个，分别为北京、杭州（约1097亿元）、上海（1015亿元）。

溢价率上升，成为当前土拍市场的一个特征。中原地产首席分析师张大伟对中新经纬客户端称，今年已经拍出的土地中，成交价超过20亿元的地块有44宗，其中，底价成交的土地只有11宗，占比为25%。在之前，底价成交的地块基本会占50%以上，2019年第四季度拍出的高价地中，底价成交的更是占到60%。

克而瑞研究中心称，在优质土地供应开闸的影响下，今年4月份土地的溢价率在3月的基础上再度上涨3.8个百分点，增至16.0%，创下去年7月以来新高。到了5月11-5月17日这周，土地市场周度溢价率已经升至26%，创下今年以来新高，较4月第一周的溢价率12%已经翻番。各等级城市的热度保持空前高涨，一、二线溢价率均高达27%，三四线稍逊色，为24%。

一二线城市仍是重点 房企争抢优质土地

从区域和城市等级看，一二线城市的土拍市场热度更高。

贝壳研究院5月29日发布的数据显示，5月，全国351座城市合计住宅用地成交量为4438万平方米，累计同比下滑21.3%，下跌幅度与4月保持一致。但北京、上海、深圳、广州等地加大土地供应，一线城市居住用地成交量累计同比增长29.7%。

据易居研究院统计，1-4月份，全国100个城市居住用地成交面积1.55亿平方米，同比减少8.7%，其中，一线城市成交面积1031万平方米，同比增长5.2%；居住用地平均价格为6011元/平方米，同比上涨12.3%，一线城市居价格为18273元/平方米，同比上涨40.1%。

“一线城市的土地交易总体不错，这与地方政府供地意愿明显增强、土地交易约束减少等因素有关。部分房企也加大了对一线城市的土地投资，拿地积极性明显增强。总体上看，在当前稳投资的大环境下，一线城市土地市场面临更好的发展机会，相关土地交易行情有望继续回暖。”易居研究院智库中心研究总监严跃进解释称。

严跃进对中新经纬客户端分析，今年金融环境有进一步宽松的趋势，这对房企融资有积极作用，客观上使得房企有能力去竞拍各类土地。不过，如果部分城市地价过热，容易引起监管部门的关注，需要注意政策打压的风险。

除此之外，多地相继推出优质地块，也助燃了土拍市场。克而瑞研究中心称，4月份至5月中旬，二线城市土地市场热度最高。其中，太原表现最为突出，整体溢价率高达44%，主要是由于太原在中心区核心地块万柏林区长风西板块供应三宗大体量宅地，周边商业配套完善，地块升值潜力巨大，引起房企的激烈争夺，最终三地分别被保利、中海、富力竞得，溢价率分别为74%、72%和45%。优质地块的集中出让，使得太原的土地市场达到前所未有的热度。

前述北京分钟寺地块，除了不限价，本身的位置也较好。贝壳研究院高级分析师潘浩认为，北京分钟寺区域为四环内少有的价值洼地，虽当前居住氛围较弱，但便利的交通条件以及真空竞争环境为其带来较好的发展机遇，三宗相邻地块集中成交和入市，未来将形成合力，打造新的中高端居住版块。

至于土地市场未来的表现，克尔瑞研究中心预计，二季度土地市场成交规模有望维持高位，但在资金面和销售预期的压力下，也会有更多条件不佳的地块无人问津，土地流拍率或继续攀升。各等级城市的成交量价和市场热度虽然全线回升，但一、二线城市的成交集中度再度升高，接下来，需求更有保障的一二线及部分三线城市土拍竞争将更加激烈，不同等级城市之间的分化愈发明显。

楼市交易迅速恢复 市场进入“小阳春”

土地市场的升温反映出开发商们对未来楼市的信心。张大伟称，部分房企判断市场会快速企稳，拿地积极性明显提高，特别是今年4-5月整体行情持续升温的情况下。

国家统计局18日公布的4月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况显示，新房销售价格环比上涨的城市数量达到50个，较2、3月份的21个、38个有明显增加；二手房销售价格环比上涨的城市数量达到37个，较2、3月份的14个、32个有增加，新房、二手房价格环比上涨的城市数量均恢复至2019年第四季度的水平。

贝壳研究院29日提供的数据显示，5月，其监测的重点18城二手房成交量继续增长，环比增加15.2%，同比增长42%，5月成交量为去年成交量最高水平（2019年3月）的98%；1-5月交易量较去年同期减少15%左右，较1-4月的同比降幅收窄了10个百分点，可见疫情对市场的影响在逐步减少。

“整体交易量的大幅增长，与疫情推迟了需求的释放、五一小长假便利期和房贷利率下滑影响购房者预期有关。”贝壳研究院分析。

那土地市场的回温，是否会带动楼市交易量的上涨呢？贝壳研究院认为，二手市场方面虽然在5月份进入了迟到的“小阳春“，但不管是根据季节性规律还是目前的市场供需情况，交易量预计都将出现自然回落的迹象。严跃进称，虽然宽松预期不断，但从短期看，房价涨幅反弹的可能性不大。

张大伟称，重申“房住不炒”后，房地产调控政策的大幅放松的几率较小，市场未来的走势，要看信贷政策与各地人才引进政策的力度有多大。“全球都在‘放水’、各地人才的认定标准会越来越低，这将成为2020年市场的主流政策趋势。”（中新经纬APP）

(责编：李栋、值班)