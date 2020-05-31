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深圳前海注册港企数量今年一季度增至12232家

詹奕嘉

2020年05月31日08:24  来源：新华社
 

新华社广州5月30日电（记者詹奕嘉）记者从深圳市前海深港现代服务业合作区管理局获悉，2020年一季度，前海新增港资企业130家、新增注册资本88.11亿元人民币，注册港资企业数量从2015年的2172家增至12232家，注册资本达1.3万亿元，深港合作正迈向更深层次、更广领域。

“近年来，我们搭建了前海深港创新中心、深港基金小镇、深港创意设计产业园等平台，打造了前海深港青年梦工场，不断完善深港青年创业生态圈。”前海管理局副局长王锦侠告诉记者，前海已聚集境外人员8786人，其中包括5123名香港居民。

2020年一季度，前海深港青年梦工场累计孵化创业团队446家，其中港澳台及国际团队227家。香港青年、学学科技服务（深圳）有限公司创始人陈升告诉记者，他在前海创业一年就获得了首轮融资，如今正将更多时间用于帮香港青年来深创业“牵线搭桥”，已为深圳多个青年创新创业基地引进了200多个港资企业和创业团队。

“去年我们完成第二轮融资、项目估值达1亿元，今年年初疫情对产品推广有影响，但我们加强线上推广力度，争取在疫情平稳后能抢占市场先机。”香港青年、前海随身宝科技有限公司联合创始人郭玮强说，今年前海深港青年梦工场二期建成后，企业会拥有更好的硬条件和软环境，他对未来的发展充满信心。

今年是深圳经济特区成立40周年、前海深港现代服务业合作区成立10周年。王锦侠表示，未来前海将在以港澳规则衔接、制度对接为核心的深港深化合作上先行先试，在打造港澳工作人才协同发展机制方面先行先试，在支持港澳青年创新创业上先行先试，将前海打造成为对港澳全面开放、聚集世界各地优秀人才的全球高端创新人才配置枢纽。

(责编：李栋、值班)
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