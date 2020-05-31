国家统计局解读2020年5月中国采购经理指数

人民网北京5月31日电 （杨曦）2020年5月31日国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。对此，国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河进行了解读。

当前，我国上下统筹推进疫情防控和经济社会发展，经济运行恢复势头稳中向好。2020年5月份，制造业采购经理指数和非制造业商务活动指数均保持在临界点以上，其中制造业采购经理指数为50.6%，比上月小幅回落0.2个百分点；非制造业商务活动指数为53.6%，比上月上升0.4个百分点。综合PMI产出指数为53.4%，与上月持平。

一、制造业采购经理指数小幅回落，但保持在临界点以上

5月份，制造业采购经理调查企业中，81.2%的企业已达正常生产水平的八成以上，制造业PMI虽比上月小幅回落，但继续保持在临界点以上。本月主要特点：

一是制造业生产持续恢复。生产指数为53.2%，比上月回落0.5个百分点，企业生产经营继续改善。在调查的21个行业中，食品及酒饮料精制茶、石油加工、专用设备、汽车等14个制造业生产指数高于临界点；纺织服装服饰、木材加工等7个制造业低于临界点。

二是新订单有所增长。新订单指数为50.9%，比上月上升0.7个百分点，与生产指数差值有所缩小。在调查的21个行业中，有12个行业新订单指数高于上月，其中造纸印刷、化学纤维及橡胶塑料、钢铁等制造业新订单指数升至临界点以上，显示国内相关市场需求有所改善。

三是价格指数出现回升。主要原材料购进价格指数和出厂价格指数分别为51.6%和48.7%，比上月回升9.1和6.5个百分点，均为近4个月以来高点，其中主要原材料购进价格指数升至临界点以上，企业原材料采购价格有所上涨。从行业情况看，钢铁、有色等上游行业两个价格指数均回升明显，高于55.0%。

四是企业信心改善。制造业企业生产经营活动预期指数比上月上升3.9个百分点，达到57.9%。从行业情况看，食品及酒饮料精制茶、石油加工、专用设备、汽车等制造业生产经营活动预期指数高于60.0%，相关企业对未来三个月行业发展趋势总体看好。

五是进出口指数仍处于低位。当前全球疫情和世界经济形势依然严峻复杂，国外市场需求持续萎缩。本月制造业新出口订单指数和进口指数分别为35.3%和45.3%，虽比上月回升1.8和1.4个百分点，但均处于历史较低水平。

二、非制造业商务活动指数继续回升，建筑业升幅较大

5月份，非制造业商务活动指数为53.6%，高于上月0.4个百分点，其中建筑业回升幅度较大。

建筑业加快回暖。建筑业商务活动指数为60.8%，较上月上升1.1个百分点。从市场需求看，新订单指数比上月上升4.8个百分点，达58.0%，建筑企业新签订的工程合同量继续回升。从劳动力需求和市场预期看，建筑业从业人员指数和业务活动预期指数分别为58.8%和67.5%，比上月上升1.7和2.1个百分点。

服务业稳步恢复。服务业商务活动指数为52.3%，比上月小幅上升0.2个百分点。扩大居民消费政策措施加快落地，叠加“五一”假日消费效应，消费市场继续回暖。在调查的21个行业中，有15个行业商务活动指数高于50.0%。其中，交通运输、住宿餐饮、电信、互联网软件等行业商务活动指数位于55.0%以上，均高于上月，市场活跃度有所增强。但是，文化体育娱乐业商务活动指数仅为44.5%，继续处于低位。

三、综合PMI产出指数与上月持平

5月份，综合PMI产出指数为53.4%，与上月持平，表明企业生产运营稳步改善。构成综合PMI产出指数的制造业生产指数和非制造业商务活动指数分别为53.2%和53.6%，较上月一降一升。

(责编：杨曦、孙阳)