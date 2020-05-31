网易丁磊发布致股东信：明确未来发展四个关键方向

人民网北京5月31日电（记者夏晓伦）5月29日中午，网易二次上市聆讯后资料获香港交易所披露。网易创始人、CEO丁磊随同聆讯后资料，发布了公司上市20年来的首封致全体股东信，表示网易正准备在香港二次上市，并首次明确提出了网易未来发展的四个关键方向。

谈外界对发展战略的不解，丁磊坦言：网易的业务战略并非源于宏大构想，而是基于“用户”和“热爱”的双重自我拷问——产品是否解决了用户的真实需求？我们是否热爱这个事业，并有足够能力做到更好？

在丁磊看来，风口会消失、风向会变化，但用户需求是根本，热爱是源头，能力是资本。同时，丁磊指出，网易下一步将在四个方向着重发力：

第一，建立一个有自我进化能力的组织。下一步，网易会将组织建设放在极其重要的位置。网易会要求所有管理者快速、大量地挖掘各种年轻人才，帮助他们更快获得培养，更快成长成就。

第二，继续贯彻精品战略。不管外界挑战如何，网易会始终以经得起时间考验的原则来运营企业，来做产品。不仅要做更多让团队充满自豪和骄傲的产品；还要做让用户由衷喜欢，甚至炫耀的产品。

第三，坚定推进全球化战略。全球化是网易在自身实力提升基础上会做出的必然选择。接下来，网易会通过内部孵化、投资、合作开发和战略联盟等方式，继续推进海外市场的创新与突破。

第四，推动资源更加普惠。网易受互联网精神的感召而创立，未来依然会坚定不移地，与开放、公平、分享的互联网精神同行。在基本物资、娱乐、教育等生活不同领域，网易会持续探索创新，让构成美好生活的基本资源更普世。

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