原标题：航天育种产业创新联盟搭载实验开舱啦

5月29日下午，中国载人航天工程办公室和中国航天科技集团有限公司在北京航天城举行新一代载人飞船试验船返回舱开舱仪式，75个搭载实验项目单位的988件（份）搭载实验材料全部出舱移交，各搭载单位将陆续开展相关科学研究和实验。

在开舱仪式活动现场，中国载人航天工程周建平总设计师、杨利伟副总设计师，中国载人航天工程办公室郝淳主任，航天科技集团有限公司杨保华副总经理，中国空间技术研究院院长张洪太，分别向搭载单位移交了搭载装置和实验材料。本次活动是由中国空间技术研究院党委书记赵小津主持，中国高科技产业化研究会党委书记、航天育种产业创新联盟理事长梁小虹出席了开舱仪式。

▲中国载人航天工程办公室主任郝淳讲话

本报记者从开舱现场了解到，本次搭载的实验移交材料中，有巴基斯坦、阿根廷两国搭载的国旗，有中科院空间应用工程与技术中心搭载的陶瓷材料3D打印装置，有航天育种产业创新联盟搭载的农作物、中草药等特色种子，有时间出发控制电子系统试验装置、立方星试验部署器、采油微生物菌种和青少年科普试验物种等。

▲中国载人航天工程副总设计师杨利伟向国家林草局国际竹藤中心江泽慧主任移交搭载的林木和花卉种子

本报记者从航天育种产业创新联盟了解到，本次搭载移交实验项目中，有近千种农作物、林草花卉、中草药和芳香植物育种、食品营养和酿酒、空间生物、生物医药和微生物空间诱变、应用材料空间科学实验等，其中包含海南热带作物种子、云南高原花卉和宁夏、贵州、内蒙古、新疆、黑龙江的特色作物种子。国际竹藤组织、中国农科院、中国热科院、华南农大国家植物航天育种工程技术研究中心、华东理工大学、北京林业大学、北京市农林科学院、内蒙古生物技术研究院、大连海事大学、中粮研究院、首药控股（北京）研究院等全国三十多所科研机构、二十多个省区及相关企业搭载的实验。

▲首药控股（北京）研究院负责人李文军参加开舱仪式

新一代载人飞船试验船返回舱搭载的项目是由中国载人航天工程办公室联合航天育种产业创新联盟面向全国征集，经过相关学科和领域专家评审，向载人航天工程办公室推荐，经载人航天工程办公室批准实施的。载人航天工程办公室委托北京市方圆公证处对试验船搭载全程进行现场公证和搭载物的保全证据公证。

▲公证人员检查搭载物品

2018年12月2日，航天育种产业创新联盟由中国航天科集团有限公司、中国农业大学、国家植物航天育种工程技术研究中心等14家单位共同发起组织成立。中国高科技产业化研究会党委书记梁小虹为联盟第一届理事会理事长，中国高科技产业化研究会常务理事赵辉为联盟第一届理事会秘书长，原中国航天工业总公司总经理、国a家航天局原局长刘纪原担任专家委员会主任。

2020年5月5日，我国新一代载人飞船试验船由长征五号B运载火箭送入太空。5月8日，试验船返回舱在东风着陆场成功着陆回收。5月15日，试验船返回舱回到航天科技集团五院。（永文）

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