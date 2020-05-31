黄山健康职业学院在休宁揭牌

5月30日上午，黄山健康职业学院揭牌仪式在安徽休宁横江之畔举行，中共黄山市委书记任泽锋为学院揭牌。休宁县相关负责人表示，黄山健康职业学院的揭牌标志着休宁县高等教育实现了“零突破”，也标志着休宁健康产业发展跨上了历史“新起点”。

据了解，黄山健康职业学院是2020年4月10日经安徽省人民政府批准、2020年5月11日经教育部备案的全日制医药卫生类普通高等职业院校。学院坐落于安徽省黄山市休宁县，现有校园占地面积300余亩，建筑面积8万㎡。

学院首批开设护理、助产、康复治疗技术、健康管理和中医养生保健五个专业，第一年招生1000-1500人，三年内在校生规模达到5000人。建有基础医学、护理、康复医学、中医养生等校内实验实训中心。

“今天能参加揭牌仪式，共同见证‘健康生活学府’落成，我深感十分荣幸，更是万分高兴。”从合肥赶来参加揭牌仪式的安徽省交通集团有限公司党委委员副总经理、原休宁县挂职副县长廖强说，“把这样优势的教育资源利用起来创办和发展高等教育，这对休宁未来集聚人气、集聚财气，发展产业、发展经济均具有重大深远意义。”

“我们选择在这里创办健康职业学院，是因为‘中国休闲养生之都——休宁’生态极好、文化厚重、宜居宜业，是一个发展健康产业和教育产业的好地方！”东华教育集团董事局主席、黄山健康职业学院董事长张电达说，“我们坚信，在这片人杰地灵的沃土上，必将会孕育出一所有亮点、有特色、有实力的高职院校。”

“黄山健康职业学院的成立是我省职业教育发展中的一件大事和喜事，学院紧跟‘健康中国’战略，适应安徽省健康产业发展新需求，聚焦医药卫生健康等专业领域，必将为黄山市、安徽省乃至长三角地区的卫生健康事业发展提供有力技术支撑和人才保障。”安徽省职业与成人教育学会会长李兴旺在致辞时说。（记者夏晓伦）

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