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5G助力两会与疫情防控常态化 拓宽更多应用场景

许维娜

2020年06月01日21:33  来源：人民网-财经频道
 

“加强新型基础设施建设，发展新一代信息网络，拓展5G应用，建设充电桩，推广新能源汽车，激发新消费需求、助力产业升级。”在今年的政府工作报告中，首次写入了“新基建”这一概念。

在新基建布局中，5G居于首位。据中国信息通信研究院预计,到2025年，我国5G网络建设投资累计将达到1.2万亿元。此外，5G网络建设还将带动产业链上下游以及各行业应用投资，预计到2025年将累计带动超过3.5万亿元投资。

5G在中国全速发展

去年6月，工信部正式发放5G商用牌照，标志着我国进入5G时代。工信部部长苗圩在“部长通道”接受媒体采访时说，今年以来5G建设加快了速度，虽然疫情发生后，1-3月份发展受到影响，但各企业正在加大力度，争取把时间赶回来。目前，中国每周增加1万多个5G基站。4月份，5G客户增加了700多万户，累计超过3600万户。

全国人大代表、中国信息通信研究院院长刘多在接受人民网财经连线采访时表示，今年的政府工作报告提出加强新型基础设施建设，发展新一代信息网络，必将有力推进5G、工业互联网等新型基础设施发展迈上新台阶。

刘多认为，短期来看，“新基建”将起到稳投资、促消费、增就业的作用;长期来看，“新基建”的发展将对国家治理能力现代化起到较大作用。

对于长期布局中国市场的外资企业高通公司来说，中国对新基建的重视和规划让其倍感兴奋。

“作为致力于推动５Ｇ商用和拓展的企业，我们欣喜地看到网络连接建设和５Ｇ应用拓展在政府工作报告中得到了体现。”中国区董事长孟樸在接受人民网财经采访时表示，这体现了政府在推进加快“新型基础设施建设”的决心，更进一步增强了业界持续推进５Ｇ商用，拓展５Ｇ应用的信心。

与此同时，我国各级部门也出台了各类举措支持新业态新模式发展，如国家发展改革委等17部门联合发起“数字化转型伙伴行动”，推行普惠性“上云用数赋智”服务，培育数字经济新业态。

两会报道5G加持

今年的全国两会，是非常时期召开的一次特殊大会。与往年记者云集的场面不同，根据防疫要求，为了让两会召开更加安全高效，两会期间新闻记者主要通过云采访、云连线、云报道等多种数字化方式进行。

虽然会期短了、形式变了，也给5G打开了所能发挥技术优势的新发展空间。今年的两会很多记者都配备了5G手机，前方记者在现场拍摄的图片、视频，可以通过5G网络快速传送给后方即时处理。

“感觉今年的两会与以往确实有所不同，尤其是在今年的上会装备中，新添了5G手机，为我回传图片提供了更快的网速，大大提高了我的工作效率。” 一位已有12年两会采访经历的记者如此表示。

“在保障好演播室的工作同时，我还要为无法到场的记者提供高清素材，我一个人身兼数职，5G手机传输的速度非常的快，减轻了我工作强度，为大会做好服务工作。”另一位负责驻地演播室的记者说。

5G新技术在后疫情时期的新闻报道中发挥着积极作用。据了解，高通公司与小米、OPPO、vivo和一加等中国智能终端企业，为参与两会报道的记者提供了基于高通骁龙865的5G智能手机，可实现1亿像素拍照并支持4K/8K高清视频，从图片和视频拍摄及编辑、报道内容实时5G传输方面提供助力。

“尽管疫情给我们带来诸多挑战，但也突显了无线宽带连接在助力远程办公、远程学习、远程医疗、沟通交流、文娱和社交等领域发挥的关键作用，而这些正是5G所能发挥其技术优势的领域。”孟樸认为，5G的发展，关键在应用。

开拓5G应用新场景

5G商用即将迎来一周年。与此同时，疫情期间也带动了一些5G业务和产品的应用。

5G的发展，关键在应用。有业内人士表示，尽管疫情给我们带来诸多挑战，但也突显了无线宽带连接在助力远程办公、远程学习、远程医疗、沟通交流、文娱和社交等领域发挥的关键作用，而这些正是5G所能发挥其技术优势的领域。

高通公司全球副总裁侯明娟在参加金台圆桌—“人民战‘疫’ 信息通信行业智慧助力”研讨会时表示，此次疫情中，移动技术赋能的众多应用正在得到广泛实施，以支持跨国界、跨地域的远程专家会诊，并且通过移动电子商务解决方案，使人们能够在获取日常必需品的同时，最大程度地降低疫情传播风险。

“从疫情的防控和复工复产的关键时期来看，特殊环境下，通信技术确实是在发挥着非常巨大的作用。”侯明娟说，作为新一代移动通信技术，5G具有高带宽、低时延、大容量的特点，这次疫情中确实有很多新的应用场景，一些新的经济业态会在5G技术的赋能下得到进一步推动和升级。

更多的应用场景正在到来。“以交通领域为例，人工智能、5G等新技术正在成为拉动智能交通发展的新引擎。”全国政协委员、百度董事长李彦宏建议，国家应加强政策引导，鼓励各地政府加大探索和投入，一方面加强探索城市智能交通运营商模式，鼓励有条件的地区先行先试，另一方面则要加快交通路网车路协同智能化改造。

(责编：许维娜、夏晓伦)
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