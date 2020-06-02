今年培训农民工700万人次以上 800多万返乡农民工就地就近就业

本报北京6月1日电 （记者李婕）人力资源和社会保障部近日下发通知，决定实施《农民工稳就业职业技能培训计划》。《计划》明确今、明两年，每年培训农民工700万人次以上，以在岗农民工、城镇待岗和失业农民工、农村新转移劳动力、返乡农民工、贫困劳动力等为实施对象。

据人社部职业能力建设司负责人介绍，我国农民工总量超过2.9亿，是劳动力市场的主力军，也是社会主义现代化建设的重要力量。目前总体来看，农民工就业具有总量大、稳定性差、保障弱的特点，易受经济波动影响。在疫情冲击下，劳动力市场阶段性停摆，复工返岗大范围延后，农民工就业压力明显上升，就业帮扶任务更重，就业形势比较严峻。“实施该计划是应对当前就业形势，加强广大农民工职业技能培训的重要举措，也是积极促进农民工就业，大力推进就业技能扶贫的重要手段。”该负责人说。

《计划》明确了培训工作内容。以企业为主，组织开展在岗和待岗农民工以工代训，实现以训稳岗。支持各类企业吸纳农民工就业，面向新吸纳农民工开展以工代训，并按规定给予企业职业培训补贴；以输入地为主，组织转岗和失业农民工开展有针对性的定向、定岗培训和专项技能培训，围绕市场急需紧缺职业，大力开展新职业新业态培训，提升农民工就业能力；以输出地为主，组织返乡农民工开展就业创业培训，促进农民工就近就业创业。加大返乡农民工就业创业政策扶持，健全创业培训与创业服务相结合的工作体系，不断提高返乡农民工创业成功率。

据介绍，自2019年起，人社部组织实施职业技能提升行动，面向包括农民工在内的城乡各类劳动者，大规模开展职业技能培训。2019年，共开展农民工各类补贴性培训近750万人次、贫困劳动力培训259万人次。今年初，新冠肺炎疫情暴发后，人社部立即启动线上培训，实施“互联网+职业技能培训计划”，开展百日免费线上技能培训行动，支持农民工等群体参加线上培训。截至5月15日，线上实名注册学员已超930万人，开展线上培训超过790万人次，有力地推动了职业技能提升行动，对稳就业促就业和复工复产发挥了积极作用。

本报北京电（记者常钦）近日，农业农村部和人社部联合召开扩大返乡留乡农民工就地就近就业规模视频调度会。记者从会上获悉，目前，返乡农民工就地就近就业已取得阶段性成效。到5月底，已安排返乡农民工就地就近就业800多万。

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