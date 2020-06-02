“中国制造”的呼吸机、防护服、口罩等已发往199个国家和地区

5月26日，满载3500立方米、294.42吨国际合作防疫物资的中欧班列抵达目的地塞尔维亚共和国首都贝尔格莱德，支援塞尔维亚及周边国家抗击新冠肺炎疫情。此次中欧班列5月9日从中国铁路武汉局集团公司吴家山站开出。

新华社记者 石中玉摄

江西省德安县丰林新区美宝利医用敷料有限公司是全省重点防疫物资生产企业之一，防护口罩日产能由最初的10万只增长到现在的百万只，除了满足国内市场需求，产品出口韩国、日本及欧美地区。图为5月22日，该公司员工在加紧生产防护口罩。

李诗彪摄（人民视觉）

同一个世界，同一场战疫——近段时间，一件件防疫物资源源不断从中国发往海外，不论出口还是捐赠，无不把温暖及时送到有需要的地方。

疫情在全球蔓延，医疗防疫物资是保障安全的必需品。作为医疗物资生产大国，中国呼吸机、防护服、口罩等重点医疗物资生产能力快速恢复，一些企业四处筹集物资、加大采购、尽力援助；一些企业加班加点、扩能扩产、赶制订单，为全球疫情防控送去来自中国制造的支持。

同舟共济援助物资

——政府部门、行业协会、公益组织纷纷行动，中国已向超过150个国家和国际组织提供防疫物资的无偿捐助

“危难时刻见真情，感谢我们的中国朋友，在关键时刻送来如此珍贵的礼物。”收到来自中国的防疫物资，匈牙利铁路总公司董事长罗伯特·霍姆亚这样说。

4月9日，由中国中铁股份有限公司向匈牙利国家铁路公司及相关政府部门、合作企业捐赠的32万只医用口罩抵达匈牙利布达佩斯。“疫情无情，人间有情！我们始终遵循人类命运共同体的价值观，相信只要大家同舟共济，守望相助，一定能战胜病毒，使生活早日回归安宁。”中国中铁匈牙利公司的捐赠代表这样回复。

“铁路架友谊，有难必相帮。”越来越多的经贸往来、共建“一带一路”的亲密合作，让中国企业与当地人民建立起深厚的友谊，一起投入到这场全球战疫中去。

4月18日，来自孟加拉国的一架军用运输机罕见地出现在北京首都国际机场，这架军机专程来华是为接运中机公司向孟方捐赠的抗疫物资。

在孟加拉国抗击新冠肺炎疫情的关键时刻，中机公司迅速伸出援手，向孟加拉国政府捐赠了包括100万只口罩、1万套防护服、1万只护目镜、2000个测温枪在内的抗疫急需物资。

“孟加拉人民不会忘记，在最需要帮助的时候，是中国政府和人民、是中机公司提供了急需的防疫物资，这批物资将缓解达卡和其他地区防疫物资短缺的局面，为孟加拉整体防控争取宝贵时间。”孟加拉卫生部有关负责人在物资交接仪式上说。

类似的故事还有许多。

4月20日，中国华电集团有限公司捐赠柬埔寨抗击疫情医用防护物资在柬首都金边柬埔寨国家电力公司总部完成交付。中国华电这次捐赠的物资包括一次性口罩、N95口罩、红外自动测温仪、测温枪、医用防护服、医用护目镜、医用手套、消毒液等，总价值约110万元人民币。

来自政府部门、行业协会、公益组织、基金会等机构的捐赠更是难计其数。商务部数据显示，中国已向超过150个国家和国际组织提供防疫物资的无偿捐助。

中铁十局秘鲁区域负责人高政亮说出了很多企业的心声：“我们始终秉持‘建设一项工程、造福一方人民’的发展理念，这两年项目施工中得到了当地政府和居民的大力支持与帮助，在他们有困难的时候我们不能袖手旁观，必定与他们站在一起，共同抗击疫情。”

“中国企业兑现了承诺，是真心帮我们。”收到中企捐赠物资的秘鲁当地居民罗慕洛说。

生产扩能补充货源

——许多中国企业为生产防疫物资扩能扩产、加班加点、竭尽所能，上演了一幕幕“中国速度”

“能组织到多少算多少！”3月19日凌晨5时，中国医药公司收到了一通紧急来电，意方请求于3月20日提前交付一部分物资。

3月15日，意大利民事保护署与中国医药健康产业股份有限公司签订了800万只欧标医用口罩的供货协议，协议约定首批物资的交付时间为3月24日。但由于意大利国内疫情快速蔓延，意方希望提前收到部分货品，这比约定日期提前了整整4天。

不答应，其实也不算违约，但在中国医药公司看来，这“合理”却不“合情”。在中国疫情防控形势最紧张的时候，中国医药曾从意大利进口了口罩、防护服和医用护目镜等防护物资供应战疫一线。“投之以木桃，报之以琼瑶，不能辜负这份友谊和信任！”

应急领导小组在日例会上要求，必须全力以赴满足意方的急迫需求。

救疫如救火。中国医药紧急组织所属各商业企业，终于，中国医药所属广东通用传来好消息，率先组织到了货源。为保障货物顺利交付，广东通用总经理带领员工们夜以继日，完成了百万只口罩的清点、运输、装运等工作。3月19日下午1时，符合欧盟认证标准的医用口罩装机发往北京，保证了20日按时交付。

当收到整整100万只欧标医用口罩时，意方代表既惊讶又欣喜。“时间太紧了，当时我们想的是，能组织到10万只就很不错了。”意方人员事后对中国医药的朋友说。

在全球战疫的关键时刻，许多中国企业竭尽所能、扩能扩产、加班加点，同样上演了一幕幕“中国速度”。

4月30日，兵器装备集团所属湖北华强在宜昌猇亭分公司口罩生产现场举行生产第1000万只口罩下线暨日产100万只口罩誓师大会。自湖北华强3月2日首条口罩生产线调试成功并投入生产以来，该公司克服设备采购难、原材料采购难、人员复工难及生活保障难等，逐步调试成功7条生产线。

截至4月30日，湖北华强已出口西班牙、加拿大、德国、刚果（金）、日本等国家KN95口罩132万只，一次性医用防护口罩65万只。

上下游原材料供给也“快马加鞭”。5月9日，随着仪征化纤第12条熔喷布生产线投产，中国石化在疫情防控期间紧急部署的16条熔喷布生产线全面建成，加上合资企业7吨产能，中国石化熔喷布年产能逾1.35万吨，可助力增产逾135亿只医用口罩。从2月24日开工建设，到5月9日全面建成，仅用76天建成全球产能最大的熔喷布生产基地。

以最快速度送往急需地

——3月1日至5月16日，共有509亿只口罩，2.16亿件防护服，8103万副护目镜，7.27万台呼吸机发往全球

5月3日，在南京海关所属新生圩海关监管下，一列载有230万只一次性非医用口罩的中欧班列从铁路南京货运中心尧化门站鸣笛启程。这是出口防疫物资首次搭载南京中欧班列驰援欧洲。

为这批物资顺利实现出口，新生圩海关安排专人做好全流程跟进，主动对接场站、铁路等物流部门，全力提高货物装车效率、优化班列作业流程。“为防疫物资走出国门、支持国际社会共同抗击疫情营造良好的通关环境。”新生圩海关副关长周明说。

据海关统计，3月1日至5月16日，全国共验放出口防疫物资总额1344亿元。包括：口罩509亿只；防护服2.16亿件；护目镜8103万副；新型冠状病毒检测试剂盒1.62亿人份；呼吸机7.27万台，其中无创呼吸机6.39万台；病员监护仪17.7万台；红外测温仪2643万件；外科手套10.4亿双。中国防疫物资主要出口目的地为美国、德国、日本、法国、意大利。一般贸易占94％，价值1263亿元。

为严把出口质量关，更有效支持国际社会抗击疫情，中国于3月31日和4月25日分别发布《关于有序开展医疗物资出口的公告》和《关于进一步加强防疫物资出口质量监管的公告》，重点强化医用口罩等5类医疗物资和非医用口罩出口质量监管。但有声音却将其解读为“中国限制防疫物资出口”。

对此，商务部外贸司司长李兴乾表示，人命关天，防疫物资的质量安全不容丝毫马虎。对不合格的防疫物资，中国政府绝不会放任不管，两个公告分别加严医用和非医用防疫物资质量监管，根本不是限制防疫物资出口，而是本着对各国人民生命健康高度负责的主动担当，确保把中国的合格产品更有效地提供给国际市场，让各国最终用户安心放心，以实际行动为全球抗击疫情作出积极贡献。

实际上，海关数据显示，4月以来，中国出口防疫物资呈明显增长态势，日均出口额从4月初的约10亿元，增至近期日均35亿元以上。

“各国在中国商业采购防疫物资的渠道完全畅通。”李兴乾说，中国生产的防疫物资每天都以最快速度输往急需的国家和地区。我们由衷期待世界各国人民早日渡过难关，所谓的“中国限制出口”完全是曲解和误读。

商务部部长钟山日前在接受记者采访时表示，“中国没有对防疫物资出口进行限制，我们是开放的。全球疫情暴发以来，中国已经向199个国家和地区出口了大量防疫物资，为全球应对疫情作出了重要贡献，体现了中国的大国担当，体现了人类命运共同体理念。”

(责编：李栋、值班)