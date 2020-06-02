沪指重回2900点A股6月“开门红” 百股涨停再现

原标题：沪指重回2900点 A股6月“开门红”

6月首个交易日，A股迎来“开门红”。6月1日，A股三大股指集体高开，并呈现持续上扬态势。被认为市场行情风向标的券商板块大涨，助攻上证综指大涨2.21%，重回2900点指数关口，同日深证成指和创业板指则均暴涨超3%。券商股大涨的同时，科技股爆发，题材股全面开花。北向资金加速流入抢筹，当日净流入额超104亿元，刷新一个半月以来单日净流入额的新高。两市做多情绪高涨，个股呈现普涨行情，赚钱效应明显。截至6月1日收盘，两市超百股涨停，单日市值大涨1.7万亿元。

百股涨停再现

6月首个交易日，A股三大股指集体飙涨，上证综指大涨2.21%，重回2900点并强势站稳。两市再现百股涨停，A股单日市值暴涨1.7万亿元。

交易行情显示，6月1日，A股三大股指悉数高开，之后呈现强势上扬态势。截至当日收盘，上证综指涨2.21%，报2915.43点。这是时隔逾两个月后，上证综指再度重回2900点。深证成指和创业板指亦大幅上涨，截至收盘，分别报收11102.15点、2158.22点，上涨3.31%、3.43%。

个股方面，两市现普涨行情。截至6月1日收盘，两市3984只股票中，多达3619只个股收涨。其中，496家公司股票涨幅超过5%，科达股份等134只个股更是涨停收盘。科创板中再现涨停股，凌志软件、财富趋势两只股票均涨停。

“股王”贵州茅台6月1日盘中股价再创历史新高。数据显示，贵州茅台6月1日最高价一度达到1420.1元/股，继续刷新历史新高。截至6月1日收盘，贵州茅台股价报收1419.5元/股，上涨3.87%，总市值达到1.78万亿元，与两市市值最高股工商银行1.84万亿元仅相差0.06万亿元。

整体来看，两市成交额明显放量。当日沪市成交金额为3074.16亿元，深市成交金额为4541.7亿元，两市合计成交额为7615.86亿元。前一交易日，两市合计成交额约为5723亿元。

个股股价大涨的同时，两市市值飙涨。根据Wind统计，6月1日收盘，A股市值合计为67.36万亿元，较前一交易日收盘合计市值为65.66万亿元，大涨1.7万亿元。另外，6月1日北上资金大举扫货，当日净流入额达到104.86亿元，创4月14日以来单日新高。其中沪股通净流入39.9亿元，深股通净流入64.96亿元。

题材股全面开花

盘面上，券商股大涨助力上证综指站稳2900点。东方财富数据显示，6月1日，61个行业板块全线飘红，无一板块下跌。当日早盘，有着行情风向标之称的券商股大涨聚焦市场目光。截至收盘，券商信托板块暴涨4.44%。板块内成份股近乎全部飘红收盘，其中，中银证券、红塔证券、国金证券等个股则集体涨停。

首创证券研发部总经理王剑辉对北京商报记者表示，今天股市大涨可视为市场经过前期盘整的一次恢复性努力，过去一两周尤其在两会前后，市场基本上维持弱势盘整的状态，两会结束后，前景逐步明朗，市场凝聚开始有做多尝试，今天情绪尤其高涨。券商股表现与市场人气紧密相关，市场的预期转暖，对券商业绩的预期就所提升，进而带动券商股上涨。

消息面上，5月29日晚间，上交所就2020年全国两会期间的建议进行了回应，指出将适时推出做市商制度、研究引入单次“T+0”交易。中银国际非银金融分析师兰晓飞表示，“T+0”制度考虑为单日回转交易，主旨是给投资者及时纠错及止损机会。“T+0”制度实施将明显提升市场交易活跃度，券商或迎重大利好，直接利好券商经纪业务。

开源证券非银金融行业首席分析师高超进一步指出，单次“T+0”若正式实施后，在带来交易额提升10%/20%/30%三种情景下，预计证券行业全年经纪业务收入增加0.3%/0.6%/1.0%；在边际成本为零的假设下，增厚行业净利润0.2%/0.3%/0.5%，短期盈利提升有限，若后续试点范围扩大，对盈利提升将更加明显，经纪和利息净收入占比较高的券商更加受益。

除券商股大涨，电信运营、安防设备、电子元件、软件服务等行业板块集体大爆发。题材股亦全面开花。6月1日，251个概念板块全部上涨，11个概念板块收涨超5%，煤化工概念板块涨幅最少，但收涨幅度也达到1.4%。HIT电池、无线耳机、3D摄像头、无线充电等概念板块涨幅居于前列。其中，HIT电池概念板块当日涨幅居首，板块收涨6.73%，金辰股份、迈为股份等多只HIT电池概念股涨停。另外，无线耳机、3D摄像头、无线充电概念板块当日分别上涨6.32%、5.54%、5.49%。

6月有望提前翻身

对于6月1日A股的表现，分析人士认为，上周末，利空消息落地之后，市场便迎来了预期中的大反弹。“6月1日市场放量上涨，大幅提振了市场的信心，也再次确认了大盘完成探底，进入到反弹阶段，投资者的信心也得到了有效提振。”前海开源基金首席经济学家杨德龙如是表示。

迎来“开门红”后，接下来6月股市走势引发市场关注。杨德龙表示，“6月1日大盘已经站上了2900点，市场有望在6月收复3000点失地”。

杨德龙认为6月市场可能提前迎来翻身机会。对此，杨德龙提出3个推动因素。第一个是全球资本市场的大反弹。“A股市场相对而言在5月的表现不温不火，6月有望出现补涨的走势。”杨德龙表示，实际上，5月市场反复震荡筑底，为6月的上涨奠定了基础，外围市场率先走强是A股市场6月回升的一个重要的带动。

另外，杨德龙补充，从资金面来看，政府工作报告中明确提出，将来还会采取降息降准的方式来刺激经济回升，6月市场降息和降准的可能性比较高，有可能成为市场上升的一个新动力。“第三个原因是经济面的改善，5月31日，国家统计局公布了5月中国采购经理人指数（PMI），制造业PMI仍在荣枯线之上，达到50.6%，虽然比上月小幅回落0.2个百分点，但仍然在扩张区间，且非制造业商务活动指数为53.6%，比上月上升0.4个百分点。”杨德龙如是表示。

粤开证券在研报中对6月市场作出展望，称政策弹性较大，外围实质干扰有限。粤开证券表示，从6月大环境而言，指数向下调整的空间有限，蓄势整固将为后市行情做好铺垫。

(责编：李栋、值班)