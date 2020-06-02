实控人遭上网追逃 网贷平台“爱投资”被查处

北京商报讯（记者 孟凡霞 刘四红）北京网贷平台爱投资被立案一事取得新进展。6月1日，北京市公安局海淀分局官方微博发布关于“爱投资”涉嫌非法吸收公众存款案的通报称，海淀公安分局已在近日依法对安投融（北京）网络科技有限公司（爱投资）涉嫌非法吸收公众存款案开展查处，对公司首席执行官王某等12名犯罪嫌疑人依法采取刑事拘留强制措施，对实际控制人赵某霞上网追逃。目前，警方已对涉案资产开展查封冻结，并全力追赃挽损。

警方提示受损投资人，该案已经发布全国协查，请携带本人亲笔书写并签名的报案材料、相关合同、银行凭证等证据材料，到户籍地、居住地或主要活动地经侦部门或派出所报案，也可通过邮寄材料的方式报案。

警方敦促从涉案公司借款尚未返还的单位和个人，严格按照合同规定的还款期限全额返还，积极配合公安机关工作，避免因不按时履行合同而引发民事诉讼或其他法律问题。还款时请注明借款平台及借款人姓名，并妥善保管相关凭证。警方正在全力推进案件侦办工作，最大限度保护投资人合法权益，并适时公布案件进展。

官网显示，爱投资于2013年3月31日上线，系上市公司及风投系股东背景，曾获B轮融资2.5亿元人民币。2018年，爱投资管理层全面入主上市公司*ST步森。截至2020年5月31日，爱投资平台借贷余额仍有128亿元。

北京商报记者注意到，早在2019年6月，就有消息称，警方已经受理关于爱投资涉嫌非法吸收公众存款案的报案，全国协查函已经下发。当时，爱投资官网显示借贷余额近130亿元，出借人数超11万人，逾期90天以上金额达56亿元。发生逾期后，爱投资曾先后通过债转股、成立债委会催收、债权易物、债权合并等方式来化解债权，同时，爱投资还曾多次以公告和直播的形式公开“追债”，对欠款企业提起诉讼。

不过，自2019年6月爱投资传出被立案调查的消息后，*ST步森也接连引发监管关注。6月13日、6月17日，浙江证监局、深交所分别下发监管问询函与关注函，要求*ST步森核实爱投资被立案调查的媒体报道真实性。6月18日，*ST步森分别回函称“赵春霞当时在境外接受治疗，且爱投资平台没有被公安机关立案调查”。不过，两个月后，*ST步森再次公告，直言“赵春霞领导的董事会无力扭转上市公司经营恶化的局面，赵春霞本人跑路”。

北京商报记者了解到，在业务模式上，爱投资声称首创了P2C（person to company），开创了个人对企业线上借贷的平台模式，主要围绕核心企业为其上下游提供完备的供应链金融服务。

在标的上，自成立后，爱投资一直以大标为主，而后为解决大标问题，爱投资上线了智选计划，发展小额业务，共提供智选计划、直投项目以及债权转让三大类标的。据介绍，智选计划起息后满7天可以预期年化收益率5%退出，满1个月可以预期年化收益率6%退出，以此类推，满24个月及以上可以预期年化收益率11.5%退出。

一位不愿具名的分析人士指出，爱投资曾是一个靠第三方提供资产、以大额企业借款为主的平台，后来才转型消费金融这类小额资产，从来就不以科技见长，风控能力也饱受质疑，运营期间曾出现多次风险事件。

目前，爱投资官网仍有多个标的显示还款中。警方提示受损投资人，该案已经发布全国协查，请携带本人亲笔书写并签名的报案材料、相关合同、银行凭证等证据材料，到户籍地、居住地或主要活动地经侦部门或派出所报案。警方将敦促从涉案公司借款尚未返还的单位和个人，严格按照合同规定的还款期限全额返还，积极配合公安机关工作，避免因不按时履行合同而引发民事诉讼或其他法律问题。

此外，麻袋研究院高级研究员苏筱芮同样指出，爱投资平台涉嫌自融、底层标的不真实等问题。对于投资人，应当保留过往的投资记录、资金转账记录等证据，耐心等待警方后续的处理进程。

海淀警方称，正在全力推进案件侦办工作，将最大限度保护投资人合法权益，并适时公布案件进展。希望投资人积极配合警方调查取证，依法理性反映诉求，不信谣、不传谣，通过法律途径维护自身合法权益。

(责编：李栋、值班)