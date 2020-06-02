骚乱蔓延70城 美国经济重启再遇拦路虎

“黑人之死”引发的骚乱已经到了第六天，事态仍旧没有停息的趋势，反而愈演愈烈。如今大规模抗议活动已经蔓延至美国70多座城市……“黑人之死”宛如一个导火索，将美国社会积压的种族矛盾连根拔出。而当人群越聚越多，当示威无限蔓延，当打砸成为常态，美国刚刚按下的经济重启键或许又要再度关闭了。

事态正朝着失控的方向疾驰而去。为应对日益升级的暴乱活动，当地时间5月31日，美国得克萨斯州州长格雷格·雅培宣布，全州进入灾难紧急状态。此前一天，得克萨斯州达拉斯市的抗议活动在开始后的几个小时便升级成为暴力活动，在此期间，发生了许多抢劫事件和故意破坏行为，警方逮捕了100多人。

得克萨斯州是最新一个进入紧急状态的州，但谁也说不准会不会是最后一个。截至当地时间5月31日，全美24个州与华盛顿特区动用了国民警卫队，40座城市与华盛顿特区宣布周日夜间实施宵禁，此外，已有3个州宣布进入紧急状态。而这场始于明尼阿波利斯的抗议活动也已经一路蔓延至科罗拉多州的丹佛、田纳西州的孟菲斯、得克萨斯州的休斯敦乃至纽约、华盛顿等70多座城市。在此之前，白宫一度因此紧急封锁，CNN总部大楼也不幸被砸。

“我不能呼吸”“黑人的命也是命”“没有正义，没有平静”，这些标语、口号随着示威的人群蔓延在美国各地。几天前，明尼阿波利斯市，美国黑人乔治·弗洛伊德因为被怀疑使用了20美元假币被三名警察逮捕，其中一名白人警察用膝盖压住他的颈部数分钟之久。之后弗洛伊德陷入昏迷，送医急救后不治身亡。这场“黑人之死”彻底激化了美国社会的种族矛盾，示威一发不可收拾。

美国种族歧视本不是什么新鲜话题，但目前背景下的“黑人之死”却将这一问题更痛苦地扯在了世人面前。中国现代国际关系研究院美国研究所助理研究员孙成昊称，这次冲突最主要的原因就是疫情和种族歧视混在了一起。在疫情影响下，美国不同族裔受到的冲击是不同的，少数族裔尤其是非洲裔美国人的工作本就相对低端一些，因此很多人受疫情影响失业。此外，很多非洲裔美国人聚居环境都比较恶劣，医疗资源又相对稀缺，因此导致他们面对疫情的时候很难保持社交距离。最后，也有媒体称，非洲裔美国人高血压、心脏病之类的基础疾病比较常见，虽然是一个表象，但深究起来还是因为他们的生活状况乃至医疗水平等没有跟上。

“这些问题可能平时没什么，但在疫情下就显得特别突出，包括他们在经济方面的捉襟见肘，接受教育的水平和机会跟其他族裔比都是不公平的，所以整体来看，少数族裔尤其是非洲裔美国人面对新冠疫情是非常脆弱的，他们已经有很多不满了，‘黑人之死’只是一个导火索，把一连串结构性的问题带了出来，包括贫富差距，包括工作、教育、医疗机会的不平等，这些问题全都被连根拔出。”孙成昊称，如果美国政府或者州政府能够给出反应，比如给警察适当的处分是能够平息这次冲突的，但其背后的问题根本无法解决，“黑人之死”更多变成了一种平权运动，目前美国社会还是存在这种不平等，甚至上升到了贫富差距，是社会阶级差距过大、少量人掌握大量财富的社会问题。

而眼下，美国正在努力重启经济，而骚乱带来的聚集很可能为这一进程再添一道阻碍。随着示威的逐渐升级，不少巨头公司也开始对门店的运营作出调整。当地时间5月31日，亚马逊缩小了位于芝加哥、洛杉矶等城市的配送范围，并且进行了路线的调整，苹果公司已关闭全国大部分的线下商店，超市零售商Target也在全美各大城市陆续关店。而在上周，苹果刚刚提到，美国271家门店中会有130家在上周末重新开业。

孙成昊称，美国多个主要城市都出现了大量人员的聚集，这将带来两个方面的效果。第一，有些人群情激昂之下可能也顾不了戴口罩了，防护措施宣传措施本身在这些人群中也不到位，可能导致疫情再次传播。第二，这些活动已经严重扰乱了社会经济活动，有些城市已经准备复工复产了，但现在又开始宵禁，无论是餐饮还是娱乐业，被打砸抢的那些商铺肯定会蒙受非常大的经济损失，短期内可能也没有重新开张的计划，这些都会对经济产生一定影响。北京商报记者 杨月涵

(责编：李栋、值班)