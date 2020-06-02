守护安全消防展现担当 儿童节消防官兵为孩子们带货“消防安全”

今年的6月1日是又一个国际儿童节，也是北京部分中小学复课的日子，为进一步提升“消防安全从娃娃抓起”的社会影响力，达到“教育一个孩子，带动一个家庭，辐射整个社会”的消防宣传目标，北京市朝阳区消防救援支队联合多家媒体在望京特勤站开通“云游消防救援站”直播频道，旨在通过“云游”形式，让更多的孩子关注消防、懂得消防、传播消防。

直播活动共设置四个主要环节：消防车辆介绍、消防常识介绍、颁发小小消防员徽章、模拟“火场”体验以及居家消防安全隐患查找等。

通过直播活动，让孩子们在了解消防指战员日常训练生活的同时，学习掌握家居火灾预防及逃生自救常识。

此次直播活动，在中国消防官方账号及部分媒体进行了直播和转播，截止当日12时，共有37万网友在线观看，15万网友观看回看，达到预期宣传效果。

此次直播活动考虑到防疫因素，科目设置主要在户外开展，个别科目在室内进行中也严格要求戴口罩、测体温、保持安全距离等防疫措施。同时，此次直播也为疫情期间消防救援站暂停开放，探索出了新的宣传模式。

中央广播电视总台中国交通广播记者 宗锐 通讯员 杨敬博。

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