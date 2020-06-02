扩内需效果显现 内贸市场回暖明显

受全球疫情等因素影响，出口市场面临订单取消或延期、新订单签约难等问题。在此情况下，各级政府不断加大扩内需政策支持力度，众多企业也纷纷加大了对内贸市场的开拓。在政策支持和企业的努力下，扩内需政策效果开始显现，内贸市场回暖明显，内贸航运、造船等与市场景气度紧密相关的行业和领域近期也呈现逆势增长的态势。

商务部最新统计数据显示，今年1至4月，受疫情影响，中国进出口总额9.07万亿元，下降4.9%。其中，出口4.74万亿元，下降6.4%；进口4.33万亿元，下降3.2%；贸易顺差4157亿元，减少30.4%。服装、玩具等七大类劳动密集型产品出口下降10.2%。

针对这种情况，各地政府纷纷加大政策力度，一方面通过减费降税、降低企业融资成本等措施持续为企业减负，另一方面则加大扩内需政策力度，助力企业开拓内贸市场。在政策推进下，众多企业也加大了对内贸市场的开拓力度。商务部的数据显示，外贸企业出口转内销已见成效，4月份出口企业内销额增长17%。而阿里巴巴国内贸易平台1688数据显示，4月份平台共计新增外贸工厂超2万家，平均每天有近700家外贸工厂入驻，外贸工厂在平台的交易额一个月已超220亿元。

作为内贸市场行情的一个重要“晴雨表”，内贸航运、造船等领域近来也呈现出逆势增长的态势。交通部最新数据显示，4月全国港口内贸货物吞吐量为8.4亿吨，同比增长4.9%，增速较3月份提高7.9个百分点。

(责编：李栋、值班)