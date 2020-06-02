数据显示：5月百城住宅均价同环比小幅上涨

6月1日，中国指数研究院发布的数据显示，5月份全国百城住宅均价同环比均呈现小幅上涨态势。
根据中指院百城价格指数系统对100个城市新建住宅的全样本调查数据，2020年5月，全国100个城市（新建）住宅平均价格为15280元/平方米，环比上涨0.31%。同比来看，百城住宅均价较去年同期上涨2.99%，涨幅较上月扩大0.06个百分点。
从涨跌城市个数看，5月份受监测的100个城市当中有66个城市住宅价格环比上涨，34个城市环比下跌。如果按中位数计算，当月全国100个城市（新建）住宅价格中位数为9597元/平方米，环比下跌0.15%，同比上涨3.73%。另外，北京、上海等十大城市（新建）住宅均价为27672元/平方米，环比上涨0.50%；同比上涨3.01%，涨幅较上月扩大0.43个百分点。
中指院方面分析指出，从5月份住宅市场表现来看，在供应方面，各大房企普遍加速推盘，重点城市整体推盘量明显增加。需求方面，多数城市市场交易逐步恢复，杭州、上海等市场整体去化较好；其中上海改善性购房需求释放较为积极。价格方面，百城住宅均价环比小幅上涨，但同比增速仍明显低于去年同期水平。
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