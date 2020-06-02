财险费用率高 仅7家公司低于30%

费用支出是保险公司向管理要效益的主战场。近年来，财险公司倡导的科技赋能、优化流程、减费提效等手段，不少都是在压缩管理费上做文章。但数据显示，财险行业整体费用率并不低。
2019年，财险公司综合费用率为38.31%，同比下降2.43个百分点。证券时报记者统计数据显示，74家财险公司中综合费用率高于38.31%这一均值的公司达57家。仅有7家公司综合费用率小于30%，大部分公司位于30%～70%区间。占据市场七成以上份额的3家大型财险公司综合费用率位于33%～39%区间。
综合费用率主要由业务获取成本（即手续费及佣金支出）和一般管理成本构成。手续费主要包括向保险中介机构和个人代理人（营销员）支付的所有费用，包括手续费、服务费、推广费、薪酬等。一般管理成本主要是业务及管理费，涵盖除手续费及佣金之外的管理成本，包括职工薪酬、职场租金、广告及业务宣传费、业务招待费等。
如果进一步聚焦于手续费佣金支出和业务管理成本，可发现，74家财险公司2019年手续费及佣金支出为1598亿元，业务及管理费支出为2557亿元，两者在已赚保费中的占比分别达到了15.6%和25%。占据市场七成以上份额的3家大型财险公司业务及管理费占比位于20%～27%区间，大部分公司为25%～40%区间。
“理论上，保险公司的后线运营管理成本不应该这么高，除非体量特别小。国际上，特别大的公司一般在10%以下，中小公司可能10%出头，体量特别小才会超过20%。”一位资深财险精算负责人告诉证券时报记者，也许个别公司特定时间会高一些，但是整个行业如此高的业务管理费的确值得深思。
“这是因为手续费及佣金支出不仅在‘手续费及佣金’科目，还可以在其他业务成本、业务及管理费，甚至在赔付支出等类目中，广告费、推广费、服务费都可能有手续费及佣金的身影。”一位长期从事财险精算的资深人士告诉记者，这些支出往往是通过特别方式处理过。
记者获得的业内交流数据显示，2019年财险公司综合费用率虽然同比下降2.43个百分点，但业务及管理费为2777.44亿元，较2018年的2272.83亿元增加504.61亿元，增长22.20%。
一直以来，关于手续费的监管在业界争议颇多。有些保险公司人士认为手续费应该严格监管，也有不少人士认为应彻底放开市场化定价。当前，监管延续“渐进式+严监管”方式推进商业车险改革的态度非常明确，渐进式通过市场这只无形的手来实现优胜劣汰，或将最终推动市场回归良性竞争。
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