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市场监管总局:全国婴童用品标准化工作组正式成立

2020年06月02日08:18  来源：中国妇女报
 
原标题：全国婴童用品标准化 工作组正式成立

　　中国妇女报·中国妇女网记者富东燕 发自北京 中国妇女报·中国妇女网记者从市场监管总局获悉，近日，市场监管总局（标准委）批准成立了全国婴童用品标准化工作组。该工作组由41名婴童用品领域的委员组成，涵盖了监管部门、行业协会、企业、高校、科研院所、检测机构、消费者等各界代表。此举将加快构建协调统一的新型婴童用品标准体系，为保护广大儿童健康安全做好标准护航。

　　近年来，人们对婴童产品的品类、功能、质量安全的要求不断增加，婴童用品行业顺应市场需求发展，逐渐形成一个针对特殊人群、跨学科领域、跨产品类别的产业。为更好服务产业发展需要，更好满足人民群众对美好生活的向往，市场监管总局（标准委）对标国际、参考欧美先进标准化管理经验，加快组织成立了婴童工作组。

　　据悉，工作组将联系纺织品、制鞋、家具、服装、塑料制品、涂料等近20个传统产业领域标准化技术委员会，广泛倾听社会各界的声音，更全面深入地开展国内外标准比对，更科学严谨地规范婴童用品的质量安全要求。同时，也将进一步联系对接国际标准化组织（ISO）和欧洲标准化委员会（CEN）等国际标准组织，做好婴童用品国内外标准化交流沟通、互学互鉴。

(责编：李栋、值班)
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