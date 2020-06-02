ETC精准收费期待更多精细服务

在前不久的全国两会上，全国人大代表、国家能源集团公司党组巡视组组长邵俊杰的一份建议持续引发热议——进一步扩大高速通行免费政策的受惠面，给予7座及7座以下的小型客车每年一定额度的高速公路免费通行（例如3000公里），不再仅限于国家法定节假日期间，实行错峰免费。

翻阅媒体报道，在近几年的全国两会上，关于细化和优化高速公路免费通行政策的建议不断出现。有代表建议，对于安装ETC的机动车，提高车辆的通行费优惠力度或每年由国家补贴一定金额的高速通行费用到ETC账户中，可在任意时间使用。还有代表建议，可考虑对小型客车发放一定期限（如10~20天)的高速公路免费通行券，在除重大节假日之外的时段自由选择出行时间。

节假日高速公路免费是一项惠民政策，给车主带来了真金白银的实惠，也一定程度上刺激了旅游业的发展。然而，从近几年的执行情况来看，也出现了一些问题：节假日，景区人山人海，部分高速路段拥堵不堪，交通事故频发。节假日高速公路免费政策，已到了需要改善的时候。去年10月，交通运输部表示，已起草了优化完善重大节假日免收小型客车通行费政策的通知，正在按程序报批。

细读每年代表们的建议，错峰出行是他们共同的心愿：让在节假日选择不出行或者加班的人，可以在其他时间段同样享受到免费出行的福利。此举既可以缓解节假日的交通拥堵，又可以让这项惠民政策更加精准、提高高速公路的使用效率。

相较前几年，今年再提高速公路免费通行政策的条件相对成熟了。要实现错峰出行，需要知道每辆车的具体出行时间和地点。在ETC里直接充钱，可以不用考虑这个问题，但是要面临钱从哪里来、是否合理的问题。发放免费通行券，也可以解决这个问题，但是要面临谁来发、去哪领、发不到位的操作问题。

而截至2019年底，全国汽车保有量达2.6亿辆，全国ETC用户数已经突破2亿，这意味着全国大部分汽车都安装了ETC。此外，今年取消高速公路省界收费站后，在高速公路沿线，每逢有交通量发生变化的路段（有出口或有入口)，均新建了门架，实现了分段精准收费。ETC的精准收费，能准确知道车辆的通行时间和地点，并且即时记录，这为高速公路错峰免费提供了技术条件。

技术条件成熟，未必就能催生更多的精细服务。比如，取消高速公路省界收费站伊始，部分地区出现了频繁收到短信，通过ETC收费站之后不能立马显示扣费等问题。精准收费，却给车主造成了琐碎的麻烦。经过整改，现在实现了一次行程“一个账单、一次收费、一次到支”。这样的精细化服务，不仅要技术条件，还要协调多省市、多部门，力往一处使，精准施策才行。而高速公路错峰免费，则要权衡车主、高速公路经营者、政府三者之间相关利益和责任。

期待ETC精准收费催生更多精细服务，这需要有关部门多调查研究，也需要多听听来自群众的声音。

(责编：李栋、值班)