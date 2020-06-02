原标题：广东出台20条举措促消费，鼓励商圈适当延长营业时间

新京报讯（记者 王萍）6月1日，新京报记者获悉，日前广东省商务厅出台《广东省加快发展流通促进商业消费政策措施》，提出20条举措促进商业消费。其中，明确支持商业街区户外销售，鼓励主要商圈可适当延长营业时间。

《措施》中提出，鼓励大型超市、电商平台、社区生鲜连锁店开拓线上销售渠道，推广“线上下单、肉菜到家”模式。鼓励有条件的地市对为社区提供线上下单、线下体验、送货上门、无人销售等服务的连锁企业新增门店给予奖励。鼓励零售企业采取“直播带货”模式增加销售额。鼓励零售企业应用无人值守技术，实施传统零售门店“24小时”店铺托管服务。

在改造提升商业步行街方面，《措施》明确，鼓励步行街、商圈优化业态结构，建设智慧街区，推动步行街、商圈差异化、品质化、多元化发展。在符合公共安全的前提下，支持具备条件的商业街区开展户外营销，营造规范有序、丰富多彩的商业氛围，提升城市商业活力。鼓励传统商贸载体、大型体育场馆改造为多功能、综合性、业态结构丰富的新型消费载体。鼓励采取加建扩建、局部拆建等方式完善商业设施。

《措施》还提出，要活跃夜间商业和市场。鼓励各地打造夜间经济集聚区，完善配套服务和管理，丰富产品和服务供给。鼓励有一定夜间经济基础的地市新建、改造提升酒吧街、咖啡街、餐饮街，打造一批夜间经济示范商圈（示范街区）。鼓励主要商圈和特色商业街与文化、旅游、休闲等紧密结合，适当延长营业时间，增设24小时便利店等夜间消费场所，建设集合文创商店、特色书店、小剧场、文化娱乐场所等多种业态的消费集聚地，组织开展特色文旅消费活动，鼓励开设节假日步行街、周末大集、休闲文体专区等常态化消费场所。

此外，在疫情对全球贸易造成冲击的背景下，为拓展出口产品内销渠道，《措施》支持内外销产品一体化营销。加快推动内外销产品“同线同标同质”，加大对假冒伪劣产品和侵犯知识产权不法行为的打击力度。同时，支持出口企业宣传推广自有品牌，鼓励其利用国内展览展销会拓宽国内营销网络。为扩大优质消费品进口，《措施》支持企业依托海关特殊监管区域开展保税展示交易业务，在市区商业场所开展汽车等优质消费品的保税展示交易。推进跨境电子商务综合试验区建设，扩大跨境电商零售进口。

新京报记者 王萍

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