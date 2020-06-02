中建一局三公司开通儿童节视频通道组织职工与孩子互动交流

5月29日,“六一”儿童节到来之际,中建一局三公司商丘爱琴海项目开通儿童节视频通道,组织30余名远离家乡的职工、农民工兄弟通过网络视频与孩子进行互动和交流,并向孩子们邮寄了书包、文具、玩具等节日礼物。为呵护留守儿童,项目职工还自发为100余名贫困工友的孩子们捐赠图书300余本,为他们“书”送温暖与关怀。（金奕萱）

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