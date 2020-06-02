人民阅读携手阅文集团构建“阅读认知实验室”

6月2日，人民日报数字传播有限公司与阅文集团正式签署战略合作协议。双方将依托阅文集团数字内容与多元渠道优势，联合构建“阅读认知实验室”，推动“人民阅读”平台转型升级，发起重点领域的“网络文学创作计划”，探索新媒介语境下网络文学创作的现实主义传统重建，推动网络文学发展，打造网络文艺精品，助力全民阅读成为社会新风尚。

人民日报数字传播有限公司董事长兼总经理徐涛表示，移动互联带动网络文学的快速发展，为我国综合阅读率的提升起到了积极作用。但作为与传统文学相平衡的当代文学体系，网络文学并没有充分利用媒介变革带来巨大文化契机。探索推动网络文学发展重要转向，为数字阅读时代提供网络文学精品已成为新时代文化发展的迫切需要。此次双方战略合作，将实现以“有意思”的方式生产“有意义”的内容，以”有态度”的方式倡导“有热度”的阅读，构建起健康活跃的互联网内容生态，用丰富多样、积极健康的网络文学作品、产品，满足大众的文化需求、为大众的精神生活添彩。

阅文集团CEO程武指出，经过20多年的发展，网络文学以专业性与普及性相结合的发展趋势，开辟了文学创作的全新呈现，并通过动漫、影视、游戏等衍生品的广泛传播，在移动互联时代发挥起了重要的社会与文化功能。

“让中国人的阅读需求在数字时代得到全面满足，是阅文集团一直以来的目标和愿景。”程武表示，网络文学基于互联网媒介下的新艺术形式和艺术手法，并不能忽视先进文化导向对于经济社会发展的作用。此次阅文集团联手主流媒体，以“阅读认知实验室”为发力点，借助人民阅读的主流平台优势，着力强化在网络文学娱乐性中融入正确价值观，倡导网络文学创作以现实主义传统强调作品的教育作用。

据介绍，“人民阅读”是人民日报社知识付费产品，以网络文学、在线出版、知识付费、在线教育为四大发展方向，在出版、文学、教育、知识、影视、动漫等领域进行全面生态布局，致力于为人民群众提供优质内容服务，升华内容价值，传播主流思想。

阅文集团一直致力于推动“书香中国”和“全民阅读”建设。目前，阅文集团已经拥有1220万作品储备，覆盖200余种内容品类，囊括文学、社科、教育、科技等主流阅读题材，包括莫言、苏童、麦家、阿来、刘慈欣、江南、东野圭吾、J·K·罗琳等大批海内外知名作家的作品，能够最大限度满足不同用户个性化、多层次的阅读需求。

依据合作协议内容，双方共同启动“网络文学创作计划”，举办全国军旅题材网络文学征文大赛，并推出军旅题材网络文学内容平台、培养军旅题材优质内容创作者；举行校园创作新人选拔大赛，培养和挖掘创作新人，为网络文学作者群体增添新鲜血液；以科普中国为主题主线，举办科幻小说征文活动，推动科幻文学建设。

此外，双方还将共同推进数字农家书屋建设和城市读书会建设。结合人民日报数字传播开展的新时代文明实践中心和融媒体中心建设，双方将打造数字化农家书屋，推动下沉市场阅读领域拓展。其中，阅文集团将主要提供版权支持，以及相关技术支持。在城市读书会建设方面，双方将以人民阅读、人民日报数字传播品牌资源和主流优势，结合阅文资源，打造城市读书活动，推进读书社群建设。合作期间，阅文集团还将组织知名作者参加人民日报及地方政府组织的主旋律读书会。（实习生金雨思）

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